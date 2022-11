اطلاعات جدیدی از مس افکت ۴ منتشر شد

بایوور اعلام کرده که فرآیند ساخت بازی به خوبی پیش می‌رود و به نظر می‌رسد که تیم سازنده سخت در تلاش است تا شخصیت‌ها و مکان‌های جدیدی را بسازد که آن‌ها را دوست داشته باشید و همچنین بسیاری از آن‌ها را که می‌شناسید، در این نسخه بازخواهد گرداند. این خبر خوبی است و به گمانه‌زنی‌های طرفداران در مورد این نسخه تا حدی واقعیت می‌بخشد. از همان ابتدای کار و در تریلر رونمایی از بازی در سال ۲۰۲۰، طرفداران از نسخه‌ی قدیمی‌تری از لیارا (Liara) که به نظر مربوط به قرن‌ها قبل از سه‌گانه است، استقبال کردند. با این حال، آن تیزر همچنین حاوی نکاتی بود که خبر از کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی آنچه در آندرومدا در حال وقوع است، می‌داد.

بایوور همچنین تصویر مرموزی را از بازی منتشر کرد که یک Mass Relay را به تصویر می‌کشد. این‌ها در واقع نوعی دستگاه‌های حمل و نقل هستند که در کهکشان راه شیری پراکنده شده‌اند و معمولا در منظومه‌های خاصی قرار دارند. آن‌ها یک شبکه‌ی عظیم را در سراسر کهکشان تشکیل می‌دهند که امکان سفر سریع بین ستاره‌ای را فراهم می‌کند. با توجه به این تصویر، بیش از هر زمان دیگری واضح است که به جای تعمیرات انجام شده در Mass Relay های موجود پس از پایان جنگ Reaper در پایان مس افکت ۳، شاهد یک ساختار کاملا جدید از Mass Relay ها هستیم.

نسخه‌ی متحرک این اثر هنری نیز از طریق توییتر منتشر شده است که دارای صدایی مرموز است و به تازگی رمزگشایی شده است. به نظر می‌رسد که لیارا در حال مکالمه با یک گث (نوعی هوش مصنوعی) است که صدای ماشین مانند آن به نوعی قابل تشخیص است. او می‌گوید: «برام واضحه…چطور اینو از دست دادیم؟». در ادامه گفته می‌شود: «دقیقا، شورا خشمگین خواهد شد… اگرچه آن‌ها باید بدانند که نافرمانی بشر را دست کم نگیرند». مطابق انتظار این گفته‌ها فقط سوالات بیشتری را مطرح می‌کنند. چرا لیارا با گث کار می‌کند؟ انسان‌ها چه کرده‌اند؟ و چرا هنوز حتی بعد از گذشت قرن‌ها، هیچ کس شورای بهتری انتخاب نکرده است؟ این‌ها سوالاتی است که فعلا بی پاسخ محسوب می‌شوند.

گفتنی است که کارگردان این پروژه مایک گمبل (Mike Gamble) است که به عنوان تهیه کننده در مس افکت: آندرومدا و Anthem ایفای نقش کرده است. دنیل انز (Danielle Enns) نیز کارگردان ارشد توسعه است که قبلا در Serious Labs Inc فعالیت داشته است. همچنین مری دو مارل (Mary de Marle) به عنوان کارگردان روایت انتخاب شده است. او بیشتر به خاطر نوشتن داستان بازی Marvel’s Guardians of the Galaxy شناخته می‌شود. او گفت:

من روزهایم را با رویاپردازی داستان‌های مختلف با دسته‌ای از نویسندگان با استعداد می‌گذرانم. همچنین من از نزدیک با هنرمندان، طراحان گیم‌پلی و مراحل، اعضای بخش صداگذاری و برنامه‌نویسان کار می‌کنم تا این داستان‌ها را به تجربه‌هایی غوطه‌ور کننده تبدیل کنم.

پریش لی (Parrish Ley)، کارگردان خلاقیت این سری، نیز روی ساخت نسخه‌ی جدید نظارت خواهد داشت. او می‌گوید که با تیم توسعه‌ی بازی کار می‌کند تا عناصر احساسی، داستانی و اتسمفر بازی را ارائه دهد و اطمینان حاصل کند که فصل بعدی و بزرگ حماسه‌ی مس افکت به ریشه‌های سری وفادار می‌ماند.

در رابطه با اینکه چه زمانی طرفداران می‌توانند منتظر جزئیات جدید درباره‌ی مس افکت جدید باشند، بایوور اعلام کرد که در زمانی که آماده باشند، چیزهای بیشتری به اشتراک خواهند گذاشت. این استودیو همچنین بیان کرد که قصد دارد تا به میراث این مجموعه احترام بگذارد. گفتنی است که در حال حاضر تنها چیزی که می‌دانیم این است که مس افکت بعدی روی آنریل انجین ۵ در حال توسعه است.

