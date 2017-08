فهرست فروش هفتگی ژاپن | بازار شلوغ با عملکرد شگفت انگیز Dragon Quest XI!

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پر فروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم. آمار فروش این هفته از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پر فروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم.



آمار فروش این هفته از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ ماه جولای را شامل می‌شود و این چهارشنبه شاید آن روزی باشد که طرفداران سری Dragon Quest به شدت منتظرش بودند. عنوان Dragon Quest XI که بسیاری از بازی‌بازان ژاپنی منتظر آن بودند، در هفته گذشته منتشر شد و بازار نرم افزارها را به معنی واقعی کلمه منتشر کرد. بازی Dragon Quest XI در هفته گذشته در بازار ژاپن، ۱,۱۴۸,۸۸۸ نسخه تنها برروی کنسول دستی ۳DS و البته ۹۵۰,۳۱۵ نسخه نیز برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ فروخت؛ اگر این دو عدد را با هم جمع کنیم، به آمار شگفت انگیز ۲,۱۰۰,۰۰۰ نسخه می‌رسیم و این تنها فروش فیزیکی بازی را شامل می‌شود. اگر بخواهیم آمار فروش هفته اول Dragon Quest XI را با نسخه‌های دیگر سری مقایسه کنیم، نتایج جالب و نزدیکی به دست می‌آید؛ فروش هفته اول Dragon Quest IX، تعداد ۲,۳۳۸,۲۲۱ نسخه، فروش هفته اول Dragon Quest VIII، تعداد ۲,۲۶۷,۸۲۷ نسخه و فروش هفته اول Dragon Quest VII، تعداد ۱,۸۲۱,۴۵۰ نسخه بوده‌اند. قطعا اگر آمار فروش دیجیتالی را نیز به آمار فروش فیزیکی بازی Dragon Quest XI اضافه کنیم، به نتایج شگفت انگیز تری می‌رسیم اما فعلا تا همین حد کافیست که Dragon Quest XI بهترین آغاز را در بین تمام بازی‌های کنسولی تاریخ در ژاپن داشته است. به رده‌های بعدی فهرست فروش که برویم، بازی موفق و پرطرفدار Splatoon 2 را مشاهده می‌کنیم؛ این بازی در دو هفته گذشته عرضه شد و در آمار پیشین، صدر جدول را با اختلاف بسیار از آن خود کرده بود. در آمار این هفته مشاهده می‌کنیم که Splatoon 2 به فروش خوب خود برروی نینتندو سوییچ ادامه می‌دهد و همچنان موفق است. در رده های بعدی فهرست، نام های آشنایی به چشم می‌خورند که می‌توان از بین آن ها به Mario Kart 8 Deluxe و Final Fantasy XII: The Zodiac Age اشاره کرد (همچنان خوب می‌فروشند) اما در رده‌های پایین تر جدول، Call of Duty: Modern Warfare Remastered مشاهده می‌شود که تازه در ژاپن عرضه شده و شاید بتوان گفت کار خود را خوب آغاز کرده است (هر چه باشد، بازسازی یکی از محبوب ترین بازی‌های تاریخ به حساب می‌آید). تمام عناوین جدید عرضه شده در هفته گذشته شامل Dragon Quest XI (رده اول و دوم)، Kenka Bancho Otome (رده نهم)، Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy (رده دوازدهم)، Call of Duty: Modern Warfare Remastered (رده پانزدهم)، Wagamama High Spec (رده هجدهم)، Fruit of Grisaia – Side Episode (رده نوزدهم) و Hiiro no Kakera – Omo Iro no Kioku (رده بیستم) می‌شوند.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

Dragon Quest XI – ۳DS- ۱,۱۴۸,۸۸۸/New Dragon Quest XI – PS4 – ۹۵۰, ۳۱۵/New Splatoon 2 – Switch – ۱۰۵, ۳۲۶/۷۵۳, ۴۱۱ Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy – ۳DS – ۲۴,۴۹۱/۹۵, ۳۵۸ Mario Kart 8 Deluxe – Switch – ۱۳,۸۴۱/۶۰۱, ۸۶۹ Hey! Pikmin – ۳DS – ۱۱,۹۰۰/۹۹, ۳۹۴ Final Fantasy XII: The Zodiac Age – PS4 – ۸, ۱۵۸/۱۲۷, ۹۷۱ Sumikko-gurashi: Koko, Doko Nandesu? – ۳DS – ۸,۰۲۷/۲۸, ۹۱۰ Kenka Bancho Otome – ۳DS – ۶,۹۳۱/New ARMS – Switch – ۵, ۹۵۹/۱۸۳, ۹۴۵ The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch – ۵,۸۰۳/۵۴۸, ۸۱۹ Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – PS4 – ۵,۶۲۶/New Gundam Versus – PS4 – ۵,۲۹۴/۱۴۹, ۱۳۷ Pokémon Sun & Moon – ۳DS – ۵,۲۸۳/۳, ۳۰۰, ۳۸۴ Call of Duty: Modern Warfare Remastered – PS4 – ۴,۸۷۹/New Minecraft: PS Vita Edition – PS Vita – ۳,۸۶۷/۱,۱۸۴,۱۵۰ Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – ۳DS – ۳,۶۰۷/۲۰۸, ۷۰۵ Wagamama High Spec – PS Vita – ۳,۰۶۲/New Fruit of Grisaia – Side Episode – PS Vita – ۳,۰۵۲/New Hiiro no Kakera – Omo Iro no Kioku – PS Vita -2,914/New

همچنین می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

New 2DS XL: 110,963 Switch: 89,314 PS4: 82,368 New 3DS XL: 26,587 PS4 Pro: 10,988 Vita: 4,967 ۲DS: 3,680 New 3DS: 1,370 Wii U: 142 PS3: 121 Xbox One: 94

با عرضه Dragon Quest XI، بازار سخت افزارها نیز بسیار شلوغ شده است؛ به طوری که کنسول دستی جدید نینتندو، یعنی New 2DS XL را در صدر جدول فروش کنسول ها مشاهده می‌کنیم. این افزایش فروش شگفت انگیز تنها شامل یک کنسول نمی‌شود و کنسول های نینتندو سوییچ و پلی‌استیشن ۴ نیز به خوبی فروخته‌اند. اگر بخواهیم فروش (تقریبا) ۱۱ هزار واحدی پلی‌استیشن ۴ پرو را نیز در نظر بگیریم، خانواده پلی‌استیشن ۴ در هفته گذشته ۹۳,۳۵۶ واحد فروخته که بیشتر از فروش نینتندو سوییچ به حساب می‌آید؛ سوییچی که نسبت به آمار هفته گذشته خود، افت فروش را تجربه کرده اما این موضوع با وجود فروش فوق‌العاده آن، اصلا به چشم نمی‌آید.

برای علاقه‌مندان به بازی Dragon Quest XI، باید بگویم که این عنوان در سال ۲۰۱۸ در مناطق غربی منتشر خواهد شد و نام اختصاصی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age برای آن در نظر گرفته شده است. شما همچنین می توانید از اینجا، گزارش نشریه فامیتسو از میزان فروش بازی را مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa