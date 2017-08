صحبت‌های جالب آقای گیلموت در مورد اهداف و انتظارات یوبی‌سافت از عنوان مورد انتظار Beyond Good and Evil 2… شرکت یوبی‌سافت با معرفی عنوان بشدت مورد انتظار Beyond Good and Evil 2 در مراسم E3 امسال همه را شگفت‌زده نمود. اما برای آن دسته از دوستانی که تصور می‌کنند موفقیت این عنوان برای یوبی‌سافت به یک دغدغه […]

شرکت یوبی‌سافت با معرفی عنوان بشدت مورد انتظار Beyond Good and Evil 2 در مراسم E3 امسال همه را شگفت‌زده نمود. اما برای آن دسته از دوستانی که تصور می‌کنند موفقیت این عنوان برای یوبی‌سافت به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده، باید عرض نماییم که چنین نیست! آقای Yves Guillemot مدیرعامل شرکت یوبی‌سافت در مصاحبه‌ای با وب‌سایت GamesIndustry، درباره دنباله عنوان کلاسیک Beyond Good and Evil و همچنین انتظارات آن‌ها از این بازی صحبت کردند.

بنظر من در ساخت این عنوان ریسکی وجود ندارد. هنگامی که ما شروع به ساخت عنوانی می‌کنیم همیشه با ریسک مواجه‌ایم. اما تصور نمی‌کنم مشکل خاصی از این بابت داشته باشیم، زیرا آقای مایکل آنسل (Michel Ancel) کارگردان بازی در پروژه‌های بسیاری همکاری داشته و از جانب ایشان اطمینان خاطر وجود دارد. نسخه اول Beyond Good and Evil بسیار خوب بود، مایکل توانست آنچه را که در نظر داشت و آنچه که بازیکنان خواستارش بودند را پیاده کند. اما چیزی در این بین وجود داشت که در موردش فکر نکرده بودیم، و آن این بود که در آن زمان چه تعداد بازیکن جذب کاراکترهای مونث، دنیایی تخیلی و … می‌شوند. بنظر عجیب می‌آید، اما در آن زمان ما بازی‌بازان مذکر بسیاری داشتیم که خواستار نوع خاصی از بازی‌ها بودند. تمام خانم‌هایی که عنوان Beyond Good and Evil را مشاهده کرده بودند، عاشقش شده بودند. Beyond Good and Evil عنوانی فوق‌العاده بود. در آن زمان افراد بسیاری منتظر ارائه چیزی متفاوت بودند، بهمین دلیل بود که از این عنوان استقبال شد. این عنوان به سورپرایزی بزرگ بدل شد، زیرا تحلیل‌ و بررسی‌های صورت گرفته در آن سال به عدم ارائه این بازی پافشاری می‌کردند. Beyond Good and Evil فروش زیادی نداشت زیرا نیاز اکثریت بازار را برآورده نکرد، اما همان اقلیتی که از آن استقبال کردند، بشدت عاشقش بودند. در حال حاضر؛ به‌دلیل اینکه عناوین بسیاری در دست ساخت داریم، مایکل مجدد این ریسک را بجان خریده است. اما هم‌اکنون تجربه بسیاری دارد و همین مورد باعث خواهد شد تا بصورت خودکار جوابگوی نیاز اکثریت بازی‌بازان باشد. صنعت بازی‌سازی رشد کرده است. در حال حاضر دست سازندگان نسبت به زمان انتشار Beyond Good and Evil بسیار بازتر شده.

آقای گیلموت همچنین اشاره داشتند که عنوان Beyond Good and Evil به هدف خود دست یافت…

Beyond Good and Evil سبب شد تا شرکت یوبی‌سافت پیتر جکسون (Peter Jackson) را جهت همکاری در ساخت عنوان King Kong وارد معادله کند. این بازی باعث شد تا تصورات راجع‌ به شرکت تغییر کند و موجب جذب افراد با استعداد بسیاری شود… بنابراین همه چیز در مورد سودهای کوتاه‌مدت نیست، شما باید در نظر داشته باشید که ساخته شما چه تغییراتی را در شرکت ایجاد خواهد نمود.

همانطور که در بالا قابل مشاهده است؛ بحث سودآوری یک عنوان مدنظر نیست، مهم سودمند بودن آن است. در حال حاضر عنوان Beyond Good and Evil 2 تاریخ انتشار مشخصی ندارد، پلتفرم‌های مقصد نیز نامعلوم هستند.

منبع متن: gamefa