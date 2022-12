اقتباس سینمایی بازی Sifu از خالق جان ویک در دست ساخت است

این فیلم با مشارکت کمپانی Story Kitchen و استودیوی بازی‌سازی Sloclap اقتباس و تولید خواهد شد. کولستاد مسئولیت نگارش فیلمنامه‌ی سه فیلم اول جان ویک و همچنین فیلم اکشن و هیجان انگیز هیچکس در سال ۲۰۲۱ را برعهده داشته است. از طرفی تیمی از تهیه‌کنندگانی که قرار است برای ساخت این فیلم به کولستاد ملحق شوند، شامل دیمیتری جانسون (Dmitri M. Johnson) و دن جونز (Dan Jevons) می‌شوند. جانسون قبلا به عنوان تهیه‌کننده در Tomb Raider 2018 و سری فیلم‌های Sonic the Hedgehog حضور داشته است. در حالی که مشارکت کولستاد و جانسون تایید شده، در حال حاضر هیچ کارگردانی برای هدایت این پروژه مشخص نشده و تاریخ انتشار تخمینی آن نیز مشخص نشده است.

بازی Sifu که در فوریه‌ی سال جاری میلادی منتشر شد، داستان یک شاگرد هنرهای رزمی را روایت می‌کند که در تلاش برای انتقام از مرگ پدرش در سراسر چین پرسه می‌زند. این بازی که به دلیل مکانیک‌های گیم‌پلی و مبارزات خلاقانه‌ و البته چالش برانگیزش مورد استقبال قرار گرفت، نامزد جوایز بسیاری در صنعت بازی‌های ویدیویی شد. سیفو با تاکید شدید برا مبارزات تن به تن و استفاده از آیتم‌های موجود در محیط، به سرعت به خاطر اکشن‌های سریع خود شهرت پیدا کرد. با این حال، این بازی همچنین دارای یک سیستم ریسپاون متفاوت است که در آن شخصیت بازیکن پس از بازگشت به زندگی پیر شده و سلامت کمتری خواهد داشت.

با توجه به این موضوع کولستاد ممکن است برای آوردن سیفو به سینما مناسب باشد، زیرا نه تنها صحنه‌های اکشن مشهور جان ویک ثابت می‌کند که او می تواند مبارزات سریع بازی را به تصویر بکشد، بلکه در نمایش مبارزه‌ی تدریجی و احساس فرسودگی شخصیت اصلی در یک فیلم مهارت دارد. او همچنین علاوه‌بر گسترش دنیای جان ویک به بازی‌های ویدیویی و کتاب‌های مصور، به پروژه‌های متعددی پیوسته است که که از بین آن‌ها می‌توان به اقتباس سینمایی در حال توسعه‌ی Just Cause و همچنین انیمه‌ی Splinter Cell نتفلیکس اشاره کرد. بنابراین او احتمالا درک خوبی از عناصر یک بازی ویدیویی برای ایجاد اقتباسی سینمایی از آن دارد به طوری که بتواند هم طرفداران فعلی و هم مخاطبان جدید را راضی کند.

گفتنی است که کولستاد همچنین در حال نوشتن فیلمنامه‌ی یک فیلم جدید بر اساس سری محبوب و beat’em up سگا یعنی شورش در شهر یا همان Streets of Rage است. با این حال هنوز مشخص نیست که تولید این فیلم چه زمانی آغاز می‌شود و یا حتی بازیگران آن چه کسانی هستند. جالب است بدانید که در کنار کولستاد، کارگردان سری فیلم‌های جان ویک یعنی چاد استاهلسکی (Chad Stahelski) نیزدر حال ساخت فیلمی بر اساس بازی Ghost of Tsushima برای کمپانی سونی است.

بازی Sifu هم اکنون برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ۵، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی در دسترس است.



