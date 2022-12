به نظر می‌رسد که Lost Between Worlds روند متفاوتی نسبت به این سری را در پیش گرفته است زیرا ماجرایی علمی‌تخیلی و جدید دنی روخاس (Dani Rojas) از لحن و اتسمفر داستان فارکرای ۶ فاصله می‌گیرد. آخرین بسته‌های الحاقی بازی که شامل شخصیت‌های شرور قبلی سری بودند، با نظرات ضد و نقیض زیادی مواجه شدند، بنابراین امیدواریم که Lost Between Worlds بتواند بهتر از آن‌ها عمل کند.

گفتنی است که در ابتدا بازیکنان نگران بودند که به دلیل افشای اطلاعاتی که در ماه سپتامبر سال جاری منتشر شده بود، این بسته‌ی الحاقی تنها به عنوان بخشی از نسخه‌ی بسیار گران قیمت و ۱۹۹.۹۹ دلاری بازی یعنی Far Cry 6: Game of the Year Edition در دسترس باشد، با این حال همانطور که بسیاری پیش‌بینی کرده‌ بوند، بازیکنان می‌توانند Lost Between Worlds را به تنهایی و با قیمت بسیار مناسبی تجربه کنند. قیمت این بسته تنها ۱۹.۹۹ دلار است.

تریلر منتشر شد دنی را نشان می‌دهد که از میان شکاف‌هایی به جهان‌های مختلف عبور می‌کند که هر کدام قوانین و قوانین فیزیک خاص خود را دارند. همچنین به نظر می‌رسد که دنی در این راه از یک همراه فرازمینی کمک می‌گیرد. هر یک از این جهان‌ها حاوی دشمنان کریستال مانندی هستند که به نظر می‌رسد به عناصر مختلفی مرتبط هستند. از طرفی اسلحه‌ی دنی بسته به نوع دشمنی که با آن روبرو است تغییر رنگ می‌دهد. یوبی‌سافت اعلام کرده است که این بسته‌ی الحاقی داستان فارکرای ۶ را گسترش می‌دهد و در عین حال دشمنان و چالش‌هایی جدید را به نمایش می‌گذارد.

علاوه‌بر این بسته‌ی الحاقی، یک به‌روزرسانی رایگان نیز برای فارکرای ۶ در دسترس قرار گرفته است که حالت نیو گیم پلاس و ویژگی Completionist Aid را به بازی اضافه می‌کند. این ویژگی به بررسی میزان تکمیل هر منطقه و پیشرفت در آن کمک می‌کند. در نهایت یک نسخه‌ی آزمایشی رایگان از بازی برای بازیکنانی که هنوز آن را خریداری نکرده‌اند نیز در تمامی پلتفرم‌ها در دسترس است.

بازی فارکرای ۶ هم اکنون برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی در دسترس است. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

