کوشیرو به عنوان خالق برخی از به یادماندنی‌ترین موسیقی بازی‌های دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، از تأثیرگذارترین افراد صنعت به شمار می‌رود. او بیشتر به خاطر مشارکت در ساخت موسیقی سری بازی‌های کلاسیک شورش در شهر (Streets of Rage) The Revenge of Shinobi ،Actraiser و غیره شناخته می‌شود. اکنون، این توسعه‌دهنده در حال کار روی یک بازی کاملا جدید در ژانر shoot’em up است که برای کنسول سگا جنسیس یا همان مگا درایو طراحی شده است. کوشیرو در توییتر این موضوع را اعلام کرد و در این میان چندین تصویر از بازی منتشر کرده که یک سفینه‌ی فضایی را در حال پرواز در سیاره‌ای که به نظر می‌رسد یک سیاره‌ی بیگانه است، نشان می‌دهد. او می‌گوید:

این به نظر یک بازی قدیمی در سبک shoot’em up است، اما در واقع یک بازی جدید محسوب می‌شود که ما در حال توسعه‌ی آن هستیم و از سری‌های معروف دهه‌ی ۸۰ الهام گرفته است. ما آن را برای جنسیس/مگا درایو منتشر خواهیم کرد. من در حال ساخت موسیقی متن بازی هستم و همچنین به عنوان طراح بازی از زمان Beyond Oasis بازگشته‌ام.

این بازی در Ancient که استودیوی کوشیرو از دهه‌ی ۱۹۹۰ بوده، در دست توسعه است. این اثر جدید، اولین بازی کوشیرو از زمان Beyond Oasis در سال ۱۹۹۴ برای جنسیس خواهد بود. کوشیرو در توییت‌های مختلفی بیان کرده که این استودیو در حال بررسی راه‌های متعددی برای انتشار بازی از جمله کارتریج‌های فیزیکی است. سازنده‌ی بازی همچنین نوشته است که روند ساخت بازی به تازگی آغاز شده و تاریخ انتشار، قیمت و پلتفرم‌ها همگی در حال حاضر مشخص هستند.

در نهایت گفتنی است که با اینکه این اولین بازی کوشیرو پس از مدت‌ها خواهد بود اما او در چند سال گذشته در صنعت بازی‌های ویدیویی به عنوان آهنگساز فعال باقی مانده است. او اخیرا روی موسیقی بازی‌هایی نظیر Super Smash Bros. Ultimate، Streets of Rage 4 ،Mina the Hollower و غیره فعالیت داشته است.

منبع: IGN

