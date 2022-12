در تریلر جدید ما شاهد گیم‌پلی جذاب لردز آف د فالن جدید هستیم. دنیای این بازی در سبک فانتزی تاریک بوده و مبارزات نیز بسیار خشن هستند. در این تریلر شرکت ناشر از میلی الکاک (Milly Alcock) استفاده کرده تا تریلر جذابتر بشود. این شرکت در تریلر قبلی نیز از یکی از بازیگران معروف استفاده کرده بود.

دنباله سری لردز آف د فالن حدود ۱۰۰۰ سال بعد از بازی قبلی جریان دارد. کرکتر اصلی در دنیایی میان مردگان و زندگان حضور دارد. این دنباله حدود ۵ برابر اندازه بزرگتری نسبت به عنوان قبلی دارد. از این رو یک بازی بسیار گسترده و پر محتوا است. نکته اینجاست که به دلیل سبک سولز لایک که دارد، برای طرفداران این سبک حال و هوای آشنایی خواهد داشت. سیستم مبارزات نیز به سبکی طراحی شده تا در عین روان بودن، دشوار هم باشد.

در تریلر عرضه شده، ما تنها قسمتی از این بازی را مشاهده کردیم. اینطور که به نظر می‌رسد بازیکنان برای اتمام این بازی مسیر طولانی‌ای را باید طی کنند. برای داشتن یک تجربه خوب در این بازی، کاربران باید به سرعت در مبارزه این بازی ماهر بشوند. این قانون در مورد اکثر عناوین سولز لایک صدق می‌کند. نکته مثبت اینجاست که در این بازی تنوع بسیار زیادی از سلاح‌های مختلف وجود دارد. به همین دلیل بازیکنان می‌توانند با توجه به سبک بازی کردن خود یکی را انتخاب کرده و لردز آف د فالن را به پیش ببرند.

شرکت سازنده اعلام کرد که این بازی دارای بخش چند نفره به شکل کوآپ هم هست. این برای افرادی است که دوست دارند این بازی را به صورت چند نفره تجربه کرده و با دوستان به اتمام برسانند. هنوز تاریخ عرضه رسمی دنباله لردز آف د فالن اعلام نشده است. تنها چیزی که گفته شده این بازی برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری اس و ایکس و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

با گذشت نزدیک به ۷ سال از عرضه اولین بازی این مجموعه، طرفداران به شدت منتظر دنباله آن هستند. اینطور که به نظر می‌رسد ارتباط داستانی میان دو عنوان وجود دارد ولی شرکت به شکلی نیست که بازیکنان جدید متوجه داستان نشوند. به همین دلیل افرادی که به تازگی جذب این بازی شدند نیز، از آن لذت خواهند برد.

