تاریخ انتشار بازسازی لست آو آس برای کامپیوتر مشخص شد؛ تریلر جدید آن را ببینید

لست آو آس (The Last of Us) که توسط بسیاری به عنوان یکی از بهترین بازی‌های پسا آخرالزمانی و به طور کلی یکی از بهترین آثار تاریخ این صنعت تلقی می‌شود، با داستان دلخراش خود در دنیایی که ظاهرا نابود شده است، همراه با صداپیشگی‌های خیره‌کننده و اکشن‌های جذاب، تمجیدها و جوایز زیادی را دریافت کرد. این بازی توسط یک دنباله در سال ۲۰۲۰ که به همان اندازه مورد ستایش قرار گرفت، ادامه یافت.

نسخه‌ی بازسازی شده‌ی لست آو آس ۱ در ماه سپتامبر برای پلی‌استیشن ۵ منتشر شد. در حالی که نسخه‌ی اصلی بازی یک اثر انحصاری بود، با این حال امید زیادی وجود داشت که نسخه‌ی بهبود یافته برای رایانه‌های شخصی نیز عرضه شود که با توجه به فعالیت‌های بیشتر سونی روی رایانه‌های شخصی در سال‌های اخیر چندان دور از انتظار نبود. با این حال، علی‌رغم اینکه این بازسازی با جلوه‌های بصری بهبود یافته، مدل‌های سه‌بعدی باکیفیت‌تر و تغییراتی جزئی در گیم‌پلی همراه است، قیمت تقریبا ۷۰ دلاری آن باعث شده تا برخی در مورد خرید آن تردید داشته باشند.

با این وجود بازسازی ذکر شده منتشر شد و نقدهای خوبی را از سوی منتقدان دریافت کرد. تاریخ انتشار این بازی روی رایانه‌های شخصی در مراسم گیم اواردز ۲۰۲۲ با تریلری به نمایش گذاشته شد. البته لازم به ذکر است که تصاویر موجود در این تریلر از نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی گرفته شده‌اند، بنابراین باید دید که نسخه‌ی کامپیوتر بازی چگونه خواهد بود. در هر صورت بسیاری بدون شک از اینکه پلتفرم دیگری به جز پلی‌استیشن این بازی را دریافت خواهد کرد، هیجان زده خواهند شد.

در این میان، اقتباس تلویزیونی لست آو آس نیز این روزها حسابی سر و صدا به پا کرده است. پخش این سریال از ۱۵ ژانویه‌ی ۲۰۲۳ (۲۵ دی ۱۴۰۱) آغاز خواهد شد. این سریال به نظر وفاداری زیادی به منبع اقتباس خود دارد، با این حال قرار است که به جنبه‌های بیشتری از داستان جذاب و تاثیرگذار آن بپردازد. هرچند باید منتظر ماند و دید که چه عملکردی از خود به جای خواهد گذاشت.

بازسازی لست آو آس ۱ در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۳ (۱۲ اسفند ۱۴۰۱) با قیمت ۵۹.۹۹ دلار برای رایانه‌های شخصی در دسترس خواهد بود. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

