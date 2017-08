استودیوی ناتی‌داگ تمام تمرکز خود را برروی عنوان The Last of Us Part II معطوف کرده، و هیچ برنامه‌ای برای عناوین بعدی خود ندارد. معمولا استودیوهای بازی‌سازی از سه یا چهار پروژه بعدی خود آگاه‌اند، و تلاش می‌کنند تا کیفیت فرانچایزهای خود را حفظ نمایند. با این حال، بنظر می‌رسد استودیوی ناتی‌داگ روش دیگری را اتخاذ […]

معمولا استودیوهای بازی‌سازی از سه یا چهار پروژه بعدی خود آگاه‌اند، و تلاش می‌کنند تا کیفیت فرانچایزهای خود را حفظ نمایند. با این حال، بنظر می‌رسد استودیوی ناتی‌داگ روش دیگری را اتخاذ کرده باشد، ظاهرا آن‌ها پس از انتشار عنوان Uncharted: The Lost Legacy و در پی آن ساخت The Last of Us Part II، برنامه دیگری ندارند. اوایل هفته جاری اعضای استودیو ناتی‌داگ در این مورد سخن گفتند، اما مدیر بخش ارتباطات استودیو آقای آرن مایر (Arne Meyer) جزئیات بیشتری را با روزنامه Daily Star در میان گذاشت. ایشان توضیح دادند که هیچ برنامه‌ای غیر از ساخت The Last of Us Part II ندارند – هرچند که این عنوان به این زودی‌ها منتشر نخواهد شد.

ما با اطمینان کامل می‌توانیم اعلام کنیم که تمامی اعضای استودیو پس از اتمام کار با Uncharted: The Lost Legacy برروی عنوان The Last of Us Part II متمرکز خواهند شد. در برهه زمانی خاصی، هنگامی که ساخت The Last of Us Part II به پایان رسید، بخشی از تیم تمرکز خود را برروی پروژه بعدی خواهند گذاشت. در آینده بررسی خواهیم نمود که آیا پروژه‌ای وجود دارد که بتوان بررویش سرمایه گذاری کرد یا خیر، اما فعلا نمی‌توان در موردش فکر یا صحبتی کرد. افراد بسیاری هستند که عناوین Uncharted 4 ،The Last of Us و Uncharted: The Lost Legacy را پشت سرهم و با فاصله کم تجربه کردند، این دوستان نیاز به یک استراحت دارند. و به‌دلیل اینکه ما ساخت عنوان The Last of Us Part II را خیلی زود شروع کردیم، مدتی زمان خواهد برد تا اعضای استودیو به پروژه بعدی‌مان فکر کنند. بنابراین، اگر بدنبال عنوان UnKarted هستید، باید مدتی دندان روی جگر خود بگذارید (البته منظورم از بیان نام UnKarted تنها یک شوخی بود!).

همچنین در ادامه این مصاحبه آقای شاون اسکایگ (Shaun Escayg) کارگردان عنوان Uncharted: The Lost Legacy اضافه کردند که؛ داستان‌های بسیاری در مورد فرانچایز Uncharted وجود دارند، که ما هنوز آن‌ها را روایت نکردیم، شایدم هیچگاه آن‌ها را روایت نکنیم! ایشان به این نکته اشاره داشتند که بسیار عالی خواهد شد اگر داستان جدیدی مهیا شود، اما در حال حاضر “بسیار خرسندیم تا با این فرانچایز کمی فاصله بگیریم”. آقای اسکایگ توضیح دادند که:

تا زمانی که چنین موضوعی داشته باشیم – و کمی زمان استراحت – بلی، هیجان‌انگیز خواهد بود… نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، اما ممکن است حق با شما باشد، می‌تواند عنوانی کاملا جدید، و یا نسخه دیگری از سری محبوب Uncharted باشد. ناتی‌داگ از تجربه چیزهای جدید هراسی ندارد.

عنوان Uncharted: The Lost Legacy قرار است در تاریخ ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد) بصورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شود. اما عنوان The Last of Us Part II در حال حاضر تاریخ انتشار دقیقی ندارد.

منبع متن: gamefa