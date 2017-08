چندی پیش جدیدترین لیست پرفروش‌ترین بازی‌های دو منطقه استرالیا و نیوزیلند منتشر گردید.

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، پس از گذشت چند هفته بالاخره صدرنشینی بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy پایان یافت و شاهد حضور بازی Rugby League Live 4 در جایگاه نخست پرفروش‌ترین‌های این دو منطقه هستیم.

Rugby یکی از بازی‌های ورزشی مورد علاقه دو منطقه استرالیا و نیوزیلند محسوب می‌شود از این رو جای تعجب ندارد که این عنوان توانسته رتبه اول پرفروش‌ترین منطقه‌های مذکور را به خود اختصاص بدهد.

جایگاه‌های سوم و چهارم نیز به ترتیب به دو بازی Splatoon 2 و Grand Theft Auto V اختصاص دارد.

شما کاربران پردیس‌گیم در زیر می‌توانید شاهد لیست پرفروش‌ترین بازی‌های استرالیا و نیوزیلند باشید.

10 بازی پرفروش این هفته استرالیا

Rugby League Live 4

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Splatoon 2

Grand Theft Auto V

Prey

Call of Duty: Black Ops III

Ghost Recon: Wildlands

Rainbow Six Siege

Call of Duty: Infinite Warfare

Horizon: Zero Dawn

10 بازی پرفروش این هفته نیوزیلند

Rugby League Live 4

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Grand Theft Auto V

Call of Duty: Infinite Warfare

Ghost Recon Wildlands

Tekken 7

Need for Speed

Battlefield 1

Mass Effect: Andromeda

Battlefield 4

منبع متن: pardisgame