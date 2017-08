تاریخ انتشار قسمت دوم از فصل دوم عنوان Minecraft: Story Mode اعلام شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از AOTF، چندی پیش اعلام شده بود که قسمت دوم از فصل دوم عنوان Minecraft: Story Mode به‌زودی منتشر می‌شود و حال امروز تاریخ عرضه آن به‌صورت رسمی مشخص شد. این قسمت که Giant Consequences نام دارد در تاریخ 24 مرداد برای PS4 ،Xbox One ،PC و Mac منتشر می‌شود. همچنین، انتشار این بازی برای سیستم عامل‌های iOS و Android تایید شد.

در این اعلامیه رسمی، عنوان شد که Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure برای کنسول Switch در تاریخ 31 مرداد (آمریکای شمالی) به انتشار می‌رسد. به‌علاوه، تاریخ عرضه در اروپا نیز 3 شهریور اعلام شد. Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure به دو صورت فیزیکی و دیجیتالی دردسترس خواهد بود. همچنین، تایید شد که این بسته شامل تمام هشت قسمت فصل اول خواهد بود. سازندگان این عنوان پیش‌تر اعلام کرده بودند که به‌علاوه عرضه Minecraft: Story Mode برای کنسول Switch، احتمال دارد بازی‌های دیگری نیز برای آن منتشر کنند. این بازی‌ها بر اساس شایعات Telltale’s Batman و Guardians of the Galaxy و چن عنوان دیگر خواهدن بود.

منبع متن: pardisgame