به تازگی آمار جالبی از کیک استارتر و پروژه های موجود در آن در سال های مختلف منتشر شده است که نشان می‌دهد در دو سال اخیر، تعداد بازی‌های شرکت کرده در کمپین کیک استارتر کاهش یافته اند اما تامین هزینه و کمک‌های مالی به طرز جالبی ثابت باقی مانده‌اند.



بر اساس گزارش میان ساله‌ی شرکت ICO Partners در مورد کیک استارتر، مشخص شد که تعداد بازی‌های کیک استارتر رو به کاهش بوده اما تهیه هزینه‌های مالی به طور ثابت دنبال شده است. طبق این آمار و البته تصویر آماری که در زیر مشاهده می‌کنید، تا اینجای سال ۲۰۱۷ که نصف آن سپری شده است، حدود ۹٫۴ میلیون دلار برای کمک به پروژه های کیک استارتر صرف شده است. این در حالی است که اگر این آمار را با آمار نیمه اول سال ۲۰۱۶ مقیاسه کنیم، رشد تقریبا خوبی را مشاهده کرده و جمع دو نیمه سال ۲۰۱۶، به حدود ۱۶ میلیون دلار می‌رسد. به نظر می‌رسد آمار سال ۲۰۱۷ تا انتهای آن، بیش از آمار کل ۲۰۱۶ باشد. اما در این دو سال، قطعا رونق کیک استارتر به مانند سال های گذشته نبوده است و می‌توانیم بگوییم که افت قابل توجهی را به دنبال داشته است. همان طور که مشاهده می‌کنید، در دو نیمه سال ۲۰۱۵، آمار بسیار خوبی به جای گذاشته شده است که البته به سال های ۲۰۱۲ و سال بی نظیر ۲۰۱۳ نمی‌رسد. شما می‌توانید در زیر، این تصویر آماری را مشاهده نمایید:

Thomas Bidaux از شرکت ICO اشاره می‌کند که نیمه اول سال ۲۰۱۷ در مقایسه با همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۶، شاهد رشدی به ازای هر ماه ۳۰ پروژه را داشته‌ایم. Bidaux همچنین توضیح می‌دهد که به تازگی، تعداد بازی های کیک استارتر که به هزینه ای بین ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دلار می‌رسند، افزایش پیدا کرده است و بنابر همین موضوع، مشخص می‌شود که دسترسی به چنین بودجه هایی راحت تر از چیزی است که تصور می‌کنیم و این جا است که کیک استارتر می‌تواند زیرشاخه های خود را رشد بدهد. به عبارتی اگر بازی‌سازان مستقل، درخواست هزینه‌های میلیونی یا چند میلیونی را دارند، باید پروژه ای متقاعد کننده در دست ساخت داشته باشند.

کمپین کیک استارتر تا به حال، بستر بسیار خوبی برای خلق بازی‌های فوق‌العاده و ماندگاری بوده است. ایده خوب و منحصر به فرد طراح و سازنده، با کمک‌های مالی طرفداران و مردم با موفقیت پیاده می‌شود و بازی در اختیار بازی‌بازان قرار می‌گیرد. در بسیاری از موارد مشاهده کرده‌ایم که عنوانی با ایده خوب و قابل توجه موفق شده بودجه باور نکردنی و فوق‌العاده ای را جمع کرده و سازندگان توانسته‌اند عنوانی بزرگ را به بازی‌بازان ارایه کنند. تا به حال بازی‌های زیادی را که در کمپین کیک استارتر قرار گرفته‌اند، به شما عزیزان معرفی کردیم که از بین آن ها می‌توان به عناوین Battletech و Divinity: Original Sin 2 و Shenmue 3 و Battalion 1944 و Kaidan و Blackroom و The Pedestrian و All Walls Must Fall و Minotaur اشاره کرد.

منبع متن: gamefa