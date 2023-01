سریال لست آو آس برای فصل دوم تمدید شد

این سریال که با پخش تنها دو قسمت تاکنون موفق شده تا حسابی دل بینندگان را بدست بیاورد، بر اساس بازی تحسین‌شده‌ای به همین نام است. حال پس از موفقیت بی چون و چرای دو قسمت اول سریال که باعث افزایش فروش بازی نیز شده، وارنر مدیا از طریق بیانیه‌ای مطبوعاتی ساخت فصل دوم آن را تایید کرده است. این خبر به دنبال گزارش افزایش چشمگیر بیش از یک میلیون بیننده از قسمت اول تا دوم آن منتشر شد. افزایشی که در سریال‌های درام این شبکه بی‌سابقه بود.

نیل دراکمن (Neil Druckmann)، تهیه‌کننده‌ی اجرایی سریال که خالق سری بازی‌های لست آو آس نیز محسوب می‌شود، در مورد استقبال از سریال می‌گوید:

از اینکه افراد زیادی با بازگویی سفر جوئل و الی همراه شده‌اند، مفتخر هستم. همکاری با کریگ مازین، بازیگران و عوامل باورنکردنی ما و اچ‌بی‌او فراتر از انتظارات من بود. از طرف همه در ناتی‌ داگ و پلی‌استیشن از بینندگان تشکر می‌کنم.

کریگ مازین که پیش از این کارگردانی مینی سریال موفق چرنوبیل را بر عهده داشت، بیان کرده که از نیل دراکمن، بینندگان و اچ‌بی‌او سپاسگزار است. گفتنی است که مازین و دراکمن فیلمنامه‌ی قسمت اول سریال یعنی When You’re Lost in the Dark را با هم نوشتند که مازین آن را کارگردانی کرد. از طرفی دراکمن اولین کارگردانی لایو اکشن خود را با قسمت دوم سریال با عنوان Infected تجربه کرد.

با این حال سوال اصلی در مورد فصل دوم این است که آیا به طور مستقیم بازی دوم این مجموعه را اقتباس خواهد کرد یا اینکه قبل از رسیدن به آن نقطه، مسیر متفاوتی را در پیش خواهد گرفت. بدون شک لست آو آس ۲ بازی فوق‌العاده‌ای بود، اما با واکنش‌های متفاوتی از سوی بینندگان مواجه شد و باید دید که مازین و دراکمن چه تصمیمی برای آن خواهند گرفت. در حال حاضر تنها چیزی که در مورد فصل دوم می‌دانیم، این است که تنها بخشی از بازی دوم را پوشش خواهد داد و احتمالا شاهد فصل سوم سریال نیز خواهیم بود.

