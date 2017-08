آیا احتمال دارد که پس از ساخت The Last of Us 2 شاهد یک نسخه جدید از Uncharted باشیم؟

پس از معرفی Uncharted: The Lost Legacy مشخص بود که این بازی، آخرین ماجراجویی ما در دنیای Uncharted خواهد بود اما با در نظر گرفتن محبوبیت فوق‌العاده‌ی این سری بازی، کنار گذاشتن آن برای همیشه کار بسیار سختی است؛ به همین دلیل در برخی از مصاحبه‌هایی که اعضای ارشد Naughty Dog انجام داده‌اند، شاهد نرم‌تر شدن موضع آن‌ها برای ساخت یک Uncharted جدید در آینده بودیم و جدیدترین موضع‌گیری را کارگردان بازی The Lost Legacy انجام داده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Playstation Lifestyle، اخیرا آقای "ارنه مِیِر" مسئول بخش ارتباطات Naughty Dog به همراه "شاون اسکایگ" کارگردان بازی Uncharted: The Lost Legacy در مصاحبه با Daily Star جزئیات بیشتری از برنامه‌های آینده‌ی استدیو Naughty Dog‌ را به اشتراک گذاشته‌اند. ابتدا آقای مِیِر گفت:

"زمانی که پشتیبانی از The Lost Legacy به پایان برسد، تمامی اعضای استدیو تمرکز کامل خود را بر روی The Last of Us 2 خواهند گذاشت. در آینده ممکن است ما شاهد پتانسیل‌هایی برای ساخت بازی شویم اما چنین مقطعی تا پیش از پایان یافتن مراحل اصلی تولید The Last of Us 2 فرا نمی‌رسد. اما پس از آن ما ایده‌ها و پتانسیل‌ها را بررسی می‌کنیم تا ببینیم می‌توان روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد یا خیر اما اکنون برای صحبت کردن خیلی زود است.

همچنین باید این نکته را در نظر بگیرید که بسیاری از بچه‌های ما پس از The Last of Us مستقیما به سمت ساخت Uncharted 4 رفتند و بعد از آن هم مستقیم به سمت Lost Legacy! بدون هیچ استراحتی ... این افراد به تعطیلات و استراحت نیاز دارند. ما ساخت The Last of Us 2 را نیز خیلی زود شروع کردیم تا همه‌ی افراد از آینده و برنامه‌ها مطلع باشند و بدانند قرار است چکار کنیم ... بنابراین اگر شما منتظر UnKarted (باخنده) هستید باید به این انتظار ادامه دهید!"

در ادامه کارگردان بازی The Lost Legacy، آقای "شاون اسکایگ" نیز در مورد آینده‌ی Naughty Dog گفت:

"هنوز داستان‌های زیادی در جهان Uncharted وجود دارد که ما روایت نکرده‌ایم و شاید هیچوقت هم به آن‌ها اشاره نکنیم. اما باید بدانید که هنوز Uncharted پتانسیل داستانی دارد اما ما از اینکه تصمیم گرفتیم از این سری بازی فاصله بگیریم خشنود هستیم. اما شما درست می‌گویید! چه کسی از آینده خبر دارد؟ ما شاید بعد از The Last of Us 2 روی یک بازی جدید کار کردیم و شاید یک نسخه از Uncharted! یادمان نرود که Naughty Dog هیچوقت از تجربه چیزهای جدید نمی‌ترسد"

در پایان دیدگاه شما در مورد این خبر چیست؟ از نظر شما پس از ساخت Tlou 2، استدیو ND باید به سراغ چه ایده‌ای برود؟ یک نسخه جدید از Uncharted؟ یک IP جدید؟ ...

