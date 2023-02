از طرفی این بازی از نظر فروش در هفته‌ی اول در بین دیگر بازی‌های ساخته شده از روی مجموعه‌ی هری پاتر بهترین عملکرد را داشته است. از این نظر بازی فروشی ۶۴ درصد بیشتر از بهترین بازی قبلی یعنی Harry Potter and the Philosopher’s Stone محصول سال ۲۰۰۱ است. البته جالب است بدانید که بازی ذکر شده در هفته‌ی دوم خود و به دلیل تبلیغات حول محور فیلم آن بود که توانست فروش فوق‌العاده‌ای را تجربه کند. با این حال میراث هاگوارتز در هفته‌ی اول خود باز هم و درصد بیشتر از بهترین هفته‌ی The Philosopher’s Stone فروخته است. در جایگاه‌های بعدی بازی‌هایی نظیر Harry Potter and the Chamber of Secrets ،LEGO Harry Potter: Years 1 – 4 و Harry Potter and the Goblet of Fire قرار دارند.

این نتیجه زمانی چشمگیرتر است که بدانید این آمار فقط مربوط به فروش نسخه‌ی فیزیکی بازی است. این بازی احتمالا به صورت دیجیتالی نیز فروش بالایی را تجربه کرده است. این در حالی است که Philosopher’s Stone در سال ۲۰۰۱ هیچ فروش دیجیتالی نداشت. بنابراین، هنگامی که همه‌ی داده‌ها جمع‌آوری شوند، موفقیت هاگوارتز لگسی بیش از پیش به چشم خواهد آمد.

هری پاتر همچنین بیست و ششمین سری بزرگ بازی‌های ویدیویی در بریتانیا است و از این نظر پشت سر سری فورتزا و بالاتر از مجموعه‌ی The Legend of Zelda قرار دارد. گفتنی است که در مقایسه با یکی از بزرگترین بازی‌های فانتزی سال گذشته که الدن رینگ بود، فروش هفته‌ی اول هاگوارتز لگسی ۸۰ درصد بیشتری بوده است. ۸۲ درصد از فروش بازی روی پلی‌استیشن ۵ و ۱۸ درصد از آن روی ایکس‌باکس سری است. البته بررسی آمار فروش دیجیتال بازی احتمالا این شکاف به وجود آمده بین دو پلتفرم را کاهش می‌دهد زیرا سهم فروش دیجیتالی ایکس‌باکس تاحدی به دلیل اینکه ایکس‌باکس سری اس تنها به صورت دیجیتالی در دسترس است، بیشتر است. در نهایت انتظار می‌رود که میراث هاگوارتز همچنان به فروش خوب خود ادامه دهد زیرا نسخه‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ بازی در ماه‌های آینده عرضه شوند.

در جایگاه دوم جدول این هفته، گاد آو وار رگناروک با ۱۰ درصد افزایش در فروش قرار دارد. یکی از دلایل افزایش فروش این بازی اکشن و ماجراجویی، محبوبیت بالای باندل پلی‌استیشن ۵ آن است. فیفا ۲۳ نیز پس از کاهش فروش ۳ درصدی در هفته‌ای که گذشت، از جایگاه اول به جایگاه سوم سقوط کرده است. این در حالی است که ماریو کارت ۸ دلوکس با وجود کاهش ۱۰ درصدی در فروش خود همچنان در رتبه‌ی چهارم قرار دارد.

در این هفته همچنین تغییراتی روی قیمت برخی از بازی‌های نینتندو سوییچ انجام شد که باعث شد تا در نمودارهای فروش رشد بیشتری کنند. بازی Animal Crossing: New Horizons پس از از فزایش فروش ۴۰ درصدی در فروش خود با هفت پله صعود به رتبه‌ی ۵ دست پیدا کرد. Super Mario Bros U Deluxe با هشت پله صعود به رتبه‌ی ۱۰، Mario Strikers: Battle League Football به دلیل افزایش ۱۹۷ درصدی فروش، در جایگاه ۲۵، Super Mario 3D World + Bowser’s Fury نیز ۶۸ درصد رشد کرد و از جایگاه ۲۷ به ۱۵ رسید. از طرفی بازی Mario Tennis Aces با ۱۸۲ درصد افزایش فروش دوباره در رتبه‌ی ۱۷ و Luigi’s Mansion 3 با افزایش فروش ۸۸ درصدی به جایگاه بیستم دست پیدا کرد.

در نهایت بازسازی Dead Space که اخیرا منتشر شده است، پس از افت فروش ۵۲ درصدی، از جایگاه سوم به هفتم سقوط کرده است. این در حالی است که Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake پس از افت ۶۰ درصدی در فروش خود، از رتبه‌ی ۱۰ به ۳۴ رسید.

در ادامه می‌توانید ۱۰ بازی برتر را در هفته‌ی منتهی به ۱۱ فوریه‌ی ۲۰۲۳ (۲۲ بهمن ۱۴۰۱) مشاهده کنید.

نام بازی جایگاه فعلی جایگاه قبلی Hogwarts Legacy ۱ – God of War Ragnarok ۲ ۲ FIFA 23 ۳ ۱ Mario Kart 8: Deluxe ۴ ۴ Animal Crossing: New Horizons ۵ ۱۱ Call of Duty: Modern Warfare 2 ۶ ۵ Dead Space ۷ ۳ Nintendo Switch Sports ۸ ۶ Minecraft (Switch) ۹ ۷ New Super Mario Bros U Deluxe ۱۰ ۱۸

