با معرفی بازی The Outer Worlds 2 در سال ۲۰۲۱، طرفداران مشتاق بازگشت به جهان تخیلی آن هستند و در حال حاضر، نسخه‌ی جدید بازی اول ظاهرا بهترین راه برای انجام این کار است. شایعه‌ی وجود نسخه‌ی نسل بعدی The Outer Worlds برای اولین بار در اکتبر سال گذشته منتشر شد، با این حال تاکنون خبری از آن منتشر نشده بود.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition به تازگی معرفی شده و چندین پیشرفت را نسبت به نسخه‌ی اصلی در خود جای داده است. واضح‌ترین تغییر، جلوه‌های بصری است که با یک موتور نورپردازی جدید به وضوح شاهد بهبودهایی بوده است. این نسخه همچنین نوید پرفورمنس بهبود یافته و انیمیشن‌های اضافی را می‌دهد که تغییرات جزئی‌تری محسوب می‌شوند. Spacer’s Choice Edition همچنین سقف سطح شخصیت بازی را بالاتر می‌برد که به شما امکان می‌دهد تا بتوانید با درخت مهارت بازی بیشتر سروکله بزنید.

بازیکنانی که قبلا بازی The Outer Worlds و دو بسته‌ی الحاقی آن یعنی Murder on Eridanos و Peril on Gorgon را خریداری کرده‌اند، می‌توانند با قیمت تخفیف خورده بازی خود را به نسخه‌ی Spacer’s Choice Edition ارتقاء دهند. البته مشخص نشده است که قیمت نهایی این نسخه در زمان عرضه چقدر خواهد بود. هنگامی که بازی در ۷ مارس راه اندازی می شود. بازیکنان همچنین به یک ارتقاء با قیمت کاهش یافته در هر حساب، در هر پلتفرمی که ممکن است محدود شوند.

در حالی که انتظار برای اخبار مرتبط با نسخه‌ی دوم این سری ادامه دارد، طرفداران همچنان به گمانه زنی در مورد آنچه که باید باشد ادامه می‌دهند و برخی معتقدند که The Outer Worlds 2 می‌تواند مسائل مربوط به همراهان شخصیت اصلی در نسخه‌ی قبلی خود را بهبود بخشد. در حالی که همراهان به عنوان یک عنصر مهم از نسخه‌ی اصلی در نظر گرفته می‌شدند، فقدان کامل گزینه‌های عاشقانه در ارتباط با آن‌ها برای بازیکنان ناامیدکننده بود.

بازی The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition در ۷ مارس ۲۰۲۳ (۱۶ اسفند ۱۴۰۱) برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته نسخه‌ی نسل جدید The Outer Worlds معرفی شد؛ تریلر آن را تماشا کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala