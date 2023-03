از بردگیم استاکر رونمایی شد؛ تریلر آن را تماشا کنید

سازندگان بازی STALKER The Board Game قول داده‌اند که اتمسفر فوق‌العاده‌ی این سری بقا محور را به بازی رومیزی آن بیاورند. بودجه‌ی ساخت این بازی رومیزی مانند بسیاری از بازی‌های مشابه در وبسایت Gamefound توسط طرفداران تامین خواهد شد و در بهار سال جاری میلادی عرضه خواهد شد. از دیگر آثار این سازنده می‌توان به This War of Mine: The Board Game و ISS Vanguard اشاره کرد. تریلر معرفی بازی با صدای مردی همراه شه که عشق خود را به The Zone اعلام می‌کند. این تریلر از صحنه‌های مختلفی نظیر باتلاقی ترسناک، مزرعه‌ای خونین، پلی در حال تخریب، خانه‌ای نیمه فروریخته و عجیب و غریب تشکیل شده است.

گفتنی است که GSC Game World، خالق سری STALKER، به Awaken Realms در تولید این بازی رومیزی کمک خواهد کرد. این بازی استراتژی به صورت کوآپ تا حداکثر ۴ بازیکن قابل تجربه است و در سبک zone-crawling که همان برداشتی جدید از dungeon-crawling است تولید خواهد شد و از این نظر مشابه آثاری مانند Descent: Legends of the Dark و Star Wars: Imperial Assault است.

طبق اطلاعات منتشر شده، هر داستان شامل ۲ تا ۴ سناریو برای تجربه کردن است و بازیکنان باید تقریبا ۲ ساعت برای هر سناریو وقت بگذارنند. سناریوها شامل ماموریت‌های مخفیانه می‌شوند که در آن شما بی سروصدا بین دشمنان حرکت می‌کنید. البته در این میان مکان‌های جدید را کاوش می‌کنید و درگیری‌های تاکتیکی با اسلحه در کنار پیدا کردن آرتیفکت‌ها و مبارزه با جهش‌یافته‌ها تجربه خواهید کرد. هر استاکر یک شخصیت منحصربه‌فرد خواهد بود که می‌تواند ابزار و مهارت‌های خود را در سناریوهای مختلف ارتقا دهد.

تصاویر منتشر شده توسط Awaken Realms پیش نمایشی از اجزای بازی مانند مینیاتورها، کارت‌ها و توکن‌ها را نشان می‌دهد. مینیاتورهایی که تاکنون فاش شده‌اند شامل چندین استاکر، یک سرباز، یک اسنورک (Snork) با ماسک گاز، یک بلادساکر (Bloodsucker ) و یک سودوجاینت (Pseudogiant) است. این مینیاتورها زیبا به نظر می‌رسد و ظاهرا محصول نهایی قرار است از نظر بصری چشم‌نواز باشد.

بازی رومیزی استاکر در بهار ۲۰۲۳ عرضه می‌شود. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

