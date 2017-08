 Friday the 13th: The Game طی دو ماه بیش از 1.8 میلیون نسخه فروش داشته است

استودیو Gun Media امروز اعلام کرد که عنوان Friday the 13th: The Game طی دو ماه ابتدایی عرضه بیش از 1.8 میلیون نسخه فروش داشته است.

این سازنده فروش بازی به تفکیک هر پلتفرم را مشخص نکرده اما به لطف اطلاعات ‌ SteamSpy حداقل می‌توانیم فروش بازی بر روی پلتفرم PC را تا حدی پیش‌بینی کنیم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، بر اساس اطلاعات SteamSpy، عنوان Friday the 13th: The Game تنها 256000 هزار نسخه بر روی Steam فروش داشته است. از این آمار می‌توان نتیجه گرفت که بخش اعظمی از سود بازی را بازیکنان نسخه کنسولی تامین کرده‌اند.

مدیر Gun Media آقای وِس کلتنر در یک بیانیه جدید در مورد موفقیت Friday the 13th: The Game گفته است: "ما در Gun و IllFonic دو ماه بسیار سخت و طولانی را پشت سر گذاشتیم. از زمان عرضه جامعه مسمم و حامی طرفداران بازی همراه ما بودند و در حالی که همه چیز آنطور که باید پیش نمی‌رفت اما خود را کاملا متحد به برطرف کردن مشکلات می‌دیدیم. در حال حاضر تیم گسترش پیدا کرده و بی‌وقفه در حال کار بر روی بازی و اضافه کردن محتوای بیشتر، مهارت‌های بیشتر و امکانات دیگر و البته اضافه کردن بخش تک‌نفره هستیم."

Friday the 13th: The Game در ابتدای عرضه از مشکلات تکنیکی بسیاری رنج می‌برد و این موضوع باعث رنجش بازیکنان زیادی شده بود. اما تیم سازنده در تلاش برای حل این مشکلات است. هفته گذشته بازیکنان نسخه Xbox One این بازی سرانجام به بروزرسانی جدیدی که از زمان عرضه وعده داده شده بود دسترسی پیدا کردند و علاوه بر این تیم سازنده همچنین وعده داده که تا پایان سال جاری بخش تک‌نفره آنرا عرضه خواهد کرد.

