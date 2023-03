خالق Gears: اسپنسر قصد داشت سری Gears به سمت عناوین ترسناک سوق پیدا کند

فیل اسپنسر (Phil Spencer)، مدیرعامل بخش بازی‌های شرکت مایکروسافت، قصد داشته است تا با خرید IP سری Gears of War، اتمسفر و گیم‌پلی آن را به ژانر وحشت متمایل کند.

به‌تازگی کلیف بلزینسکی (Cliff Bleszinsk)، خالق مجموعه‌ی Gears, با حضور در پادکست The XboxEra سَری به گذشته زده و از اهداف فیل اسپنسر (Phil Spencer)، رئیس واحد ایکس‌باکس و چشم‌انداز وی برای آینده‌ی فرنچایز Gears سخن گفته است. چنانچه در جریان هستید، IP این مجموعه که سال‌ها با نام Gears of War شناخته می‌شد، متعلق به شرکت اپیک گیمز (Epic Games) بود اما با توجه به محبوبیت این مجموعه و تاثیری که در برند ایکس باکس گذاشته بود، مایکروسافت جهت توسعه‌ی جهان این فرنچایز اقدام به خرید IP بازی‌های Gears of War می‌کند و توسعه‌ی آن را به استودیوی کوالیشن (The Coalition) می‌سپارد.

به گفته‌ی بلزینسکی، هنگامی که مایکروسافت مجوز خرید این سری را صادر می‌کند، اصلی‌ترین موضوعی که فیل اسپنسر درباره‌ی Gears در ذهن داشت، سوق دادن این مجموعه به عناوین ژانر وحشت بود. بلزینسکی می‌گوید وقتی اسپنسر با راد فرگوسن (Rod Fergusen)، تهیه‌کننده‌ی سری، در خصوص آینده‌ی Gears of War گفتگو می‌کرد، نسبت به بازگرداندن عناصر ترسناک به آن علاقه نشان داد و خاطرنشان کرد که نسخه‌ی اولیه‌ی Gears of War به‌شدت از بازی Resident Evil 4 الهام گرفته بود و شامل المان‌هایی کلیدی از ژانر وحشت می‌شد.

بلزینسکی سپس درباره‌ی سری Dead Space صحبت کرد و گفت که این مجموعه با دور شدن از ژانر ترسناک و تمرکز روی اکشن‌های الهام گرفته از مایکل بی (Michael Bay)، کارگردان سینما، از هویت خود فاصله گرفت اما بازی Dead Space Remake موفق شد سری را دوباره روی عناصر سبک وحشت متمرکز کند و همین موضوع هواداران را دوباره پای بازی نشاند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، گفته می‌شود که استودیوی کوالیشن در حال کار روی Gears 6 است و اکنون که از چشم‌انداز اسپنسر برای سری خبر داریم، جالب است ببینیم که این بازی تا چه حد تحت تاثیر مجموعه بازی‌های ترسناک قرار خواهد گرفت؛ خصوصاً که بازار این ژانر با عناوینی چون Resident Evil 4 Remake و Silent Hill 2 Remake داغ به‌نظر می‌رسد.

لازم به‌ذکر است Gears 5 به عنوان آخرین بازی اصلی از سری، هم‌اکنون روی پلتفرم‌های ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.

منبع: TwistedVoxel