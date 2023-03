آیا پلی استیشن در حال تدارک دیدن یک مراسم بزرگ است؟

آخرین رویداد سونی، یعنی State of Play، آن‌طور که باید و شاید پر فروغ نبود. در چنین شرایطی، چه انتظاراتی می‌توان از شوکیس بزرگ پلی استیشن در سال ۲۰۲۳ داشت؟

با وجود نمایش‌هایی که در سال ۲۰۲۳ از نینتندو، ایکس باکس و پلی استیشن مشاهده نموده‌ایم، حقیقت این است که این ۳ غول عرصه گیمینگ موفق نشده‌اند تا انتظارات طرفداران را به خوبی برآورده کنند. این موضوع به خصوص در مورد پلی استیشن بیش از سایرین صدق می‌کند. ایکس باکس اخیراً به معرفی Redfall و Forza Motorsport پرداخته و اطلاعات زیادی راجع به این عناوین با بازیکنان به اشتراک گذاشته است. این در حالیست که نینتندو ضمن معرفی رسمی Pikmin 4 و بسته الحاقی Pokemon Scarlet and River، تلاش نمود تا گیمرها را بیش از پیش با پروژه‌هایی که در دست توسعه دارد آشنا کند‌. با این وجود، قضیه در مورد سونی اندکی متفاوت است، چرا که رویداد State of Play نتوانست آن‌طور که باید و شاید انتظارات را برآورده نماید. به هر ترتیب، امیدواریم State of Play کم‌فروغ قبلی که در آن شاهد رونمایی از عناوین بزرگ سونی نبودیم، به معنای برگزاری یک PlayStation Showcase پر زرق‌ و‌ برق در آینده‌ای نزدیک باشد.

اخیراً اعلام شد که علاوه بر سونی و مایکروسافت، نینتندو نیز قصد ندارد تا در نمایشگاه E3 2023 حضور داشته باشد. به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها قصد دارند تا در یک بازه زمانی نزدیک به هم، رویدادهای خاص خود را برپا نمایند. در چنین شرایطی، طرفداران امیدوارند تا شوکیس به شدت مورد انتظار پلی استیشن به‌زودی برگزار شود. تجربه ثابت کرده که سونی معمولا در این رویداد سنگ تمام گذاشته و ضمن معرفی عناوین بزرگ، اطلاعات زیادی پیرامون بازی‌های جدید این استودیوهای خود ارائه می‌کند. در حال حاضر، طرفداران چنین فکر می‌کنند که State of Play کم‌فروغ قبلی احتمالا به معنای یک شوکیس درخشان در اواسط ۲۰۲۳ است.

سونی قصد دارد تا یک پلی استیشن شوکیس فراموش‌نشدنی برپا کند

این حقیقت که رویداد State of Play قبلی ناامیدکننده بود، یک موضوع غیرقابل کتمان است. با این‌که چندین شخصیتِ بازی Street Fighter 6 در این رویداد معرفی شدند و شاهد گیم‌پلی عنوان مورد انتظار Resident Evil 4 Remake بودیم، آثار بزرگ سونی در این رویداد حضور نداشتند. گیم‌پلی ۱۵ دقیقه‌ای Suicide Squad: Kill the Justice League نیز در این رویداد به نمایش در آمد؛ اثری که نمایش اخیر آن از مشکلات مختلفی رنج برده و با انتقادات زیادی مواجه شد. از سوی دیگر، در State of Play اخیر شاهد معرفی عناوین زیادی بودیم که بیشتر نقش فیلر (Filler) را داشتند. برای مثال، با وجود این‌که عرضه Tchia روی سرویس PlayStation Plus Extra خبر خوبی بود، اما سونی می‌توانست این موضوع را در PlayStation Blog مطرح نماید.

منبع متن: gamefa

سامانه ارسال پیامک متنی و پیام صوتی تبلیغاتی و انبوه پیام‌رسان:

برخی از امکانات سامانه اس ام اس پیام رسان:

- بدون هزينه اوليه؛ تنها هزينه پيامک ها را پرداخت می نمائيد!

- برگشت اعتبار پيامک های ارسال نشده

- اختصاص شماره رايگان جهت ارسال

- دريافت رايگان پيامک

- ارسال بر اساس پيش شماره تلفن همراه و کد پستی، سن و جنسيت، استان، شهر و منطقه و دکل مخابراتی و ...

- نظر سنجی پيامکی، مسابقات پيامکی، خدمات برنامه نويسان، ارسال دوره ايی و ده ها امکانات رايگان ديگر

- پشتیبانی 24 ساعته

به همراه امکان ويژه ارسال پيام صوتی به تمامی شماره های همراه و ثابت سراسر کشور