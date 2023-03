الکسی گیبنی در حال توسعه و تولید مستندی بر محوریت مدیر عامل تسلا یعنی ایلان ماسک است.

فیلمساز برنده جایزه اسکار الکس گیبنی در جدیدترین صحبت‌های خودش آشکار کرده که در حال تولید جدیدترین مستند خودش است که با عنوان ماسک (Musk) شناخته می‌شود و چندین ماه از تولید آن نیز گذشته است.

همانطور که از عنوان این مستند مشخص است، داستان آن بر محوریت میلیارد حوزه تکنولوژی یعنی ایلان ماسک و مدیر عامل تسلا، اسپیس ایکس و توییتر است. الکس گیبنی نیز فیلمسازی برجسته و موفق به شمار می‌رود که برای ساخت مستندهای قابل‌توجهی توانسته به جوایز مختلفی دست پیدا کند.

از جمله مستندهای موفق و برجسته الکس گیبنی نیز می‌توان به مستند برنده جایزه اسکار Taxi To The Dark Side، مستند نامزد جایزه اسکار Eron: The Smartest Guys in the Room و مستند Going Clear: Scientology & the Prison of Belief اشاره کرد.

حالا الکس گیبنی به دنبال آن است تا مستند ایلان ماسک را تولید کند، پروژه‌ای که از آن به عنوان یک بررسی قطعی و بی‌زرق و برق از این غول تجاری بحث‌برانگیز و جنجالی یاد شده است. این در حالی است که اخیرا ایلان ماسک به دنبال خرید توییتر به مبلغ ۴۴ میلیارد دلار بسیار خبرساز شد.

در حال حاضر تاریخ دقیقی برای زمان پخش مستند «ماسک» تعیین نشده اما گفته شده که این اثر قرار است به بررسی زندگی ایلان ماسک و همچنین تأثیر وی روی جهان بپردازد.

منبع: کولایدر