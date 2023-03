تاریخ پخش نسخه دیجیتالی Avatar 2 مشخص شد

تاریخ پخش نسخه دیجیتالی Avatar 2 به همراه 3 ساعت از سکانس‌های پشت صحنه مشخص شده است.

پس از ماه‌ها رکوردشکنی و تبدیل شدن به سومین فیلم پرفروش تمام تاریخ، حال زمان آن رسیده تا حماسه آفرینی‌های جدیدترین ساخته جیمز کامرون یعنی Avatar: The Way of Water (آواتار: راه آب) به خانه بینندگانش راه پیدا نماید. زیرا کمپانی دیزنی به صورت رسمی تاریخ پخش نسخه دیجیتال این فیلم را مشخص کرده است.

دنباله فیلم آواتار که با گذشت بیش از ۱ دهه سرانجام بر پرده سینما اکران شده است، نه تنها فروشی بالای ۲ میلیارد دلار را رقم زده بلکه جزو نامزدین جشنواره اسکار نیز قرار گرفته است. موفقیتی تاریخی و شگفت‌انگیز برای جیمز کامرون که نام او را به عنوان تنها کارگردانی که ۳ فیلم بالای ۲ میلیاردی را کارگردانی کرده است، تا ابد در تاریخ به ثبت خواهد رساند.

نسخه دیجیتال فیلم آواتار ۲ شامل ویژگی‌های جدید و جذابی خواهد بود. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به نمایش ۳ ساعت از پروسه تولید و وقایع پشت صجنه اشاره کرد که به خودی خود مسئله جذاب و هیجان‌انگیزی می‌باشد. همچنین کیفیت این نسخه دیجیتال ۴K بوده که از صدای دالبی اتموس نیز بهره می‌برد.

نسخه دیجیتال فیلم Avatar: The Way of Water در تاریخ ۲۸ مارس (۸ فروردین ۱۴۰۲) در دسترس مخاطبین برای دانلود قرار خواهد گرفت.

منبع: کولایدر