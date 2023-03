مایکروسافت بر این باور است که Call of Duty: Warzone و سایر بازی‌های این فرنچایز می‌توانند برای اجرا شدن روی کنسول نینتندو سوییچ بهینه‌سازی شوند. این شرکت از Apex Legends و Fortnite به عنوان امثال بازی‌های این چنینی که روی سوییچ اجرا می‌شوند استفاده کرد.

ماه گذشته مایکروسافت قراردادی ده ساله را با نینتندو امضا کرد که طبق آن باید به مدت ۱۰ سال تمام بازی‌ها و محتوای سری Call of Duty را روی پلتفرم‌های این شرکت منتشر کند. این مهم باعث شد تا بسیاری به این فکر بیفتند که این شرکت چگونه می‌تواند بازی‌های Call of Duty را روی سخت‌افزاری مثل سوییچ اجرا کند. خصوصا با توجه به اینکه تا کنون شاهد عرضه‌ی یک Call of Duty برای سوییچ نبوده‌ایم.

به همین سبب گفته شده که استریم بازی‌ها می‌تواند راه حل مناسبی باشد. شاید هم منظور از قرارداد مایکروسافت کنسول جانشین سوییچ بوده است. با این حال در بیانیه‌ای جدید مایکروسافت مدعی شده که قادر خواهد بود تا عنوانی مثل Call of Duty: Modern Warfare 2 امسال را به صورت محلی روی سوییچ اجرا کند.

مایکروسافت مدعی شده که Warzone روی کارت‌های گرافیکی که در سال ۲۰۱۵ برای PC عرضه شده‌اند اجرا می‌شود، پس دلیلی نیست که نتوان شاهد اجرای بتل رویال ۲۰۰ نفره‌ی آن روی کنسول نینتندو بود:

تیم‌های توسعه‌ی اکتیویژن سابقه‌ی طولانی‌مدتی در بهینه‌سازی بازی‌ها برای سخت‌افزار حاضر دارند. موتوری که به Warzone قدرت می‌بخشد به بلوغ رسیده و برای اجرا روی طیف وسیعی از سخت‌افزارهای مختلف بهینه‌سازی شده است. این موتور می‌تواند دستکاری شود تا شاهد اجرای بازی روی سوییچ باشیم.

مایکروسافت سپس از بازی‌هایی مثل Doom Eternal ،Apex Legends ،Fortnite و Crysis 3 به عنوان پورت‌های موفق شوترهای اول شخص برای سوییچ نام می‌برد:

ما معتقدیم که علاوه بر Warzone، بازی‌های خریدنی سری Call of Duty مثل Modern Warfare 2 هم می‌توانند با استفاده از تکنیک‌هایی مشابه با Doom Eternal ،Apex Legends ،Fortnite و Crysis 3 برای اجرا روی سوییچ بهینه‌سازی شوند.

البته باید گفت که به هنگام عرضه بازی Apex Legends روی سوییچ با مشکلات زیادی در زمینه‌ی نرخ فریم، کیفیت تصویر و Draw Distance محدود دست و پنجه نرم می‌کرد. Doom Eternal هم که توسط استودیوی Panic Button پورت شده به هنگام گیم‌پلی با نرخ فریم ۳۰ و به هنگام کات‌سین با نرخ فریم ۲۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌شود. این بازی هم‌چنین در مقایسه با Warzone یک بازی تک‌نفره‌ی خطی است.

Warzone 2 که به عنوان یک بازی میان نسلی برای پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان هم اجرا شد توانایی حفظ نرخ فریم ۶۰ روی این کنسول‌ها را ندارد. پس احتمال اجرا شدن قابل قبول آن روی سوییچ بسیار اندک است.