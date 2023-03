با توجه به پرونده‌های منتشر شده از سوی رگولاتوری انگلستان، سونی نگران است که در صورت تصاحب اکتیویژن بلیزارد توسط مایکروسافت، بازی‌های بعدی Call of Duty با تعداد زیادی باگ و مشکل برای سیستم‌های پلی استیشن در دسترس قرار بگیرند.

شرکت سونی در ماه‌های اخیر نگرانی‌های خود حول تصاحب اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard) توسط مایکروسافت را مطرح کرده و به خصوص روی فرنچایز Call of Duty تاکید داشته است. در یک پروندۀ جدید که به مقامات کنترل بازار و رقابت انگلستان ارائه شده، سونی حتی متذکر شده که نگران افزایش قیمت احتمالی Call of Duty از سوی مایکروسافت، تبدیل گیم پس به تنها مکانی که شامل این عنوان می‌شود و یا حتی کاهش کیفیت و عملکرد بازی روی پلتفرم‌های پلی استیشن به دنبال تصمیمات استراتژیک و هدفمند مایکروسافت است. سونی این سناریوی احتمالی را مطرح کرده که شاید حتی مایکروسافت Call of Duty را با باگ‌ها و خطاهای متعدد در دسترس پلی استیشن قرار دهد. در پروندۀ مذکور چنین آمده است:

مایکروسافت شاید نسخه‌ای از Call of Duty را به پلی استیشن بیاورد که باگ‌ها و خطاها تنها در مرحلۀ نهایی یا پس از آپدیت‌های بعدی بروز پیدا می‌کنند. اگرچه این مشکلات خیلی سریع شناسایی و برطرف می‌شوند، اما تا آن زمان پلیرها دیگر اطمینانی به پلی استیشن نخواهند داشت و برای Call of Duty از آن استفاده نمی‌کنند. مشخصاً Call of Duty بیشترین فروش را در هفته‌های ابتدایی تجربه می‌کند. اگر مشخص شود که عملکرد بازی روی پلی استیشن بدتر از ایکس باکس است، مخاطبین این بازی تصمیم می‌گیرند که به ایکس باکس کوچ کنند، چرا که بازی محبوبشان روی پلتفرم پلی استیشن بهترین عملکرد را ندارد.

سونی مشخصاً به طور دقیق این سناریو را باز نمی‌کند که آیا منظورش خرابکاری عمدی از سوی مایکروسافت است یا این که در حقیقت ایکس باکس به بهترین مکان برای تجربۀ بازی تبدیل خواهد شد.

