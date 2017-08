شرکت Take Two اعلام کرد که بازی NBA 2K17 با فروش بیش 8.5 میلیون نسخه، به پرفروش‌ترین بازی ورزشی تاریخ این شرکت تبدیل شده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOgaming، اخیرا طی جلسه‌ای در رابطه‌ با سه ماهه اول سال مالی 2018، آقای استراوس زلینک، مدیرعامل شرکت Take Two، اشاره کرد که بازی NBA 2K17 با موفقیت خیره‌کننده در زمینه فروش حالا دیگر تبدیل به پرفروش‌ترین بازی ورزشی تاریخ این شرکت شده است که می‌تواند نکته مثبت بزرگی در کارنامه این فرنچایز بسکتبالیِ باسابقه باشد.

طبق آماری که زلنیک ارائه داد؛ فروش 8.5 میلیون نسخه‌ای NBA 2K17 حتی فراتر از انتظارات ناشر بازی بوده و جالب است بدانید که محبوبیت این عنوان نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته با بیش از 64 درصد افزایش مواجه شده است. "موفقیتی فوق‌العاده" از دید مدیرعامل ناشر NBA 2K که با پتانسیل‌های فراوان نسخه بعدی بعید نیست در سال آینده شاهد آمار‌های بهتر چه از نظر فروش و چه از نظر پرداخت‌های درون برنامه‌ای باشیم.

علاوه بر زلنیک، آقای کارل اسلاتوف، از مدیران شرکت Take Two اعلام کرد که تیم سازنده بازی در حال‌حاضر تمام تمرکزشان را بر روی بهبود ساختار لیگ‌های eSports برای نسخه سال 2018 قرار داده‌‌‌اند چرا که تجربه به‌دست آمده حین ساخت نسخه‌های پیشین نشان داده که این مسابقات هیجان‌انگیز در درازمدت، سود زیادی را برایشان به ارمغان می‌آورد. در ادامه جلسه نیز آقای لینی گلدستون، مدیر مالی Take Two، ضمن امیدواری به آینده این عنوان اعلام کرد که انتظار می‌رود NBA 2K18 با فروش بالایش یک جهش بزرگ نسبت به نسخه سال قبل لقب بگیرد.

در پایان لازم به‌ذکر است که بازی NBA 2K17 در حال حاضر برای پلتفرم‌های PC، PS4، PS3، XBOX ONE‌ و XBOX 360 در دسترس است. نسخه بعدی فرنچایز یعنی NBA 2K18 قرار است در تاریخ 19 سپتامبر (28 شهریور) علاوه بر پلتفرم‌های مذکور، به صورت دیجیتالی برای کنسول نینتندو سوییچ نیز منتشر شود.

