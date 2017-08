امروز شرکت Sony و استدیوی ناتی‌داگ، ویدیوی جدیدی از سری ویدیوهای پشت‌ صحنه‌ی بازیها که با نام "Making of" شناخته می‌شوند، منتشر کرده‌اند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، این بار نوبت به عنوان جدید این استدیو یعنی Uncharted: The Lost Legacy رسیده است تا کمی ما را با روند ساخت آن و دست‌اندرکاران بازی آشنا کند.

بدیهی است که در این ویدیو نیز مانند گذشته، شاهد بخش‌های جدیدی از گیم‌پلیِ بازی و تکه‌هایی از صحنه‌های سینمایی آن خواهیم بود اما علاوه بر این موارد، استدیوی ناتی‌داگ بر نکاتی داستانی و ساختاری که قبلا به آن‌ها اشاره شده بود نیز گریزی می‌زند. مثلا اینکه چرا بازی به جای شخصیت‌های Sully و Sam از Nadine و Chloe بهره می‌برد، انگیزه‌ها و اهدافی که Chloe و Nadine در بازی دنبال می‌کند، گیم‌پلی بازی که به سمت جهان‌باز بودن هدایت شده است، تنشی که از تضاد شخصیتی بین Chloe و Nadine در بازی به وجود آمده است و در نهایت اینکه چطور ساخت Lost Legacy با مقیاسی کوچک شروع شد و بعد از آن به طور قابل‌توجهی به یک بازی مستقل و کامل تبدیل شد و همینطور موارد ریز و درشت دیگر که در این ویدیو شاهد توضیحاتی از آنها هستیم.

از شما دعوت می‌کنیم که این ویدیو جذاب و هیجان‌انگیز را مشاهده یا دانلود کنید:

دانلود با کیفیت HD

دانلود با کیفیت SD

همانطور که می‌دانید عنوان Uncharted: The Lost Legacy در تاریخ 22 آگوست (31 مرداد) بصورت انحصاری برای کنسول PS4 عرضه خواهد شد و با قیمت 39.99 دلار در دسترس طرفداران قرار خواهد گرفت. با خرید این عنوان علاوه بر بخش تک‌نفره، بخش چند‌نفره‌ی عنوان Uncharted 4 نیز در دسترس شما قرار خواهد گرفت، همینطور فراموش نکنید که با پیش‌خرید این عنوان، نسخه‌ای رایگان و دیجیتالی از عنوان Jak and Daxter: The Precursor Legacy را می‌توانید دریافت کنید.

نظر شما چیست؟ با توضیحات گذشته و محتوایی که در این ویدیو مشاهده کرده‌اید، آیا قانع شده‌اید که به Uncharted: The Lost Legacy به چشمِ یک تجربه‌ی کامل و مستقل نگاه کنید یا هنوز آن را یک DLC برای Uncharted 4 می‌دانید؟

منبع متن: pardisgame