ویدیوی پشت صحنه فیلم Shazam!: Fury of the Gods علی محمدپناه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۵

به تازگی ویدیویی از پشت صحنه فیلم Shazam!: Fury of the Gods منتشر شده که بدلکاری کارگردان را نشان می‌دهد. فیلم شزم! خشم خدایان (Shazam!: Fury of the Gods) جدیدترین اثر از دنیای سینمایی دی‌سی به شمار می‌رود که سکان کارگردانی آن را دیوید اف سندبرگ برعهده دارد و حالا این کارگردان ویدیویی جالب از خودش در پشت صحنه منتشر کرده است. در این کلیپ تازه منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید، کارگردان دیوید اف سندبرگ در حال تمرین یکی از صحنه‌های این فیلم است و احتمالا مربوط به حضور کوتاه خودش در این فیلم به شمار می‌رود. تماشای ویدیو ظاهرا در فیلم «شزم! خشم خدایان» کارگردان دیوید اف سندبرگ نقش یک تماشگر معمولی را بازی می‌کند که در میان نبرد میان شزم با بازی زکری لی‌وای با دختران اطلس گرفتار شده است. او توسط موجوداتی افسانه‌ای گرفتار می‌شود و احتمالا هرگز در ادامه فیلم دیده نخواهد شد. خود این کارگردان ویدیویی را منتشر کرده که در آن، با سیم‌هایی به آسمان کشیده می‌شود و در حال انجام صحنه‌های مربوط به خودش است. همانطور که در بالا ذکر شده بود، فیلم «شزم! خشم خدایان» داستان رویایی بیلی بتسون و خانواده‌اش با دختران اطلس را روایت می‌کند، شخصیت‌های شروری که به دنبال بازپس‌گیری قدرت‌های فوق‌العاده بیلی و خانواده‌شان هستند چراکه باور دارند آن‌ها این قدرت‌ها را از پدرشان یعنی اطلس دزدیده‌اند. فیلم «شزم! خشم خدایان» قرار است در تاریخ ۱۷ مارس سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱) روی پرده سینماها اکران شود. منبع: کولایدر

منبع متن: gamefa