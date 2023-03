فصل نخست از اقتباس تلویزیونی The Last of Us میزبان حضور شخصیت‌هایی فراموش نشدنی و تاثیرگذار بوده است.

تاکنون آثار پسا_اخرالزمانی بسیاری حول محور پایان دنیا و نابودی انسان‌ها به دست ویروسی مرگبار ساخته شده و از طریق مدیوم‌های مختلف سرگرمی در اختیار مردم قرار گرفته است. با این حال شاید بتوان گفت که دنیای خلق شده The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) توسط استودیو ناتی داگ، به رهبری نیل دراکمن، یکی از برجسته‌ترین داستان‌‌ها و شخصیت‌پردازی‌های این ژانر را ارایه کرده است.

نبوغ و خلاقیت نیل دراکمن سبب شده تا شاهد دنیای نابود شده و در عین حال تاثیرگذاری باشیم که شخصیت‌های آن با وقایعی غیرقابل تصور و شوکه‌کننده روبرو می‌شوند. پس از مدت‌ها انتظار سرانجام شاهد پخش اقتباس تلویزیونی از این عنوان توسط شبکه HBO بوده‌ایم که نه تنها بهترین و جذاب‌ترین اقتباس از بازی‌های ویدیویی لقب گرفته، بلکه در جذب مخاطبین جدید نیز موفق عمل کرده است.

سریال The Last of Us با وجود این که به عنوان یک “اقتباس” محسوب می‌شود اما همچنان موفق شده تا بر روی پاهای خود ایستاده و شخصیت‌پردازی متفاوت و قابل تحسینی را در قبال آدم‌های این دنیای پسا-آخرالزمانی انجام دهد. به همین سبب نیز تصمیم گرفتیم تا پیش از پخش آخرین قسمت از سریال The Last of Us، در این مقاله به رتبه‌بندی برخی از دوست‌داشتنی‌ترین و مهم‌ترین شخصیت‌های این مجموعه تلویزیونی بپردازیم. پس در ادامه این مقاله جذاب با ما همراه باشید.

فلورنس با هنرنمایی الین مایلز

منبع متن: gamefa

