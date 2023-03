کارگردان احتمالی فیلم Superman: Legacy مشخص شد

به نظر می‌رسد که نویسنده استودیو فیلم‌سازی دی‌سی نام کارگردان فیلم Superman: Legacy را فاش کرده است.

فاز نخست دنیای سینمایی جدید دی‌سی در سال ۲۰۲۵ میلادی با فیلم جدید سوپرمن به نام Superman: Legacy (سوپرمن: میراث) کار خود را آغاز خواهد کرد. فیلمی که روایت‌گر دوران جوانی آخرین فرزند از سیاره کریپتون بوده و فیلم‌نامه آن توسط مدیر DCU یعنی جیمز گان به نگارش در خواهد آمد.

یکی از مسائل جنجالی فیلم جدید سوپرمن، کارگردان آن می‌باشد که تاکنون هیچ اطلاعاتی از آن منتشر نشده است. با این حال تام کینگ که به عنوان یکی از نویسندگان تیم استودیو دی‌سی شناخته می‌شود، در جریان صحبت‌های اخیر خود به موضوع جالبی اشاره کرده که می‌تواند نام کارگردان Superman: Legacy را فاش کرده باشد.

او در جریان صحبت‌های خود به نام جیمز گان اشاره کرده که مدیر لایقی برای DCU بوده و نه تنها به عنوان نویسنده ارشد پروژه سینمایی جدید سوپرمن فعالیت می‌کند، بلکه هدایت کارگردانی آن را نیز بر عهده گرفته است.

جیمز گان تاکنون کارگردانی سه‌گانه Guardians of the Galaxy (محافظین کهکشان) و The Suicide Squad (جوخه انتحار) در ژانر ابرقهرمانی را بر عهده داشته که هر یک از آن‌ها با استقبال خوبی از سوی منتقدین و مردم روبرو شده است. قطعاً هدایت نخستین پروژه از دنیای سینمایی جدید دی‌سی کار سختی خواهد بود که هر کارگردانی ریسک آن را قبول نمی‌کند و چیمز گان می‌تواند گزینه مناسبی برای این مسئله باشد.

فیلم مورد انتظار Superman: Legacy که تاکنون هیچ اطلاعاتی از آن منتشر نشده، برای اکران در تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۲) در نظر گرفته شده است.

منبع: کولایدر