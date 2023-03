با توجه به جزئیات موجود در آگهی استخدام جدید ناتی داگ، به نظر می‌رسد این استودیو قصد دارد بازی چندنفره‌ی The Last of Us را برای پلی استیشن ۴ نیز عرضه کند.

آگهی‌های شغلی همواره مواردی بوده‌اند که توانسته‌اند اطلاعاتی از استودیوهای شناخته شده و بازی‌های آینده‌شان فاش سازند که حتی از سخنان برخی منابع مشهور داخلی نیز قابل‌اعتمادتر باشند. به‌تازگی و در یکی از همین آگهی‌های استخدام، استودیوی ناتی داگ برای توسعه‌ی عنوانی چندنفره از افرادی که «دانش کار با سیستم‌های پلی استیشن ۴ و پلی استیشن ۵ را دارند» در بخش تضمین کیفی محصول و تستِ بازی، دعوت به همکاری نموده است.

با توجه به آگهی فوق به انضمام این نکته که تنها بازی چندنفره‌ای که ناتی داگ رسما ساخت آن را تائید کرده، عنوانی جدید از دنیای The Last of Us است، این احتمال وجود دارد که بازی یاد شده عنوانی میان نسلی باشد و هرچند که عجیب به‌نظر می‌رسد اما دارندگان پلی استیشن ۴ نیز بعد از گذشت نزدیک به یک دهه از عمر کنسول‌های‌شان، می‌توانند محصول انحصاری درجه یکی، از بزرگ‌ترین توسعه‌دهندگان سونی دریافت کنند.

بازی چندنفره‌ی The Last of Us سال گذشته و با حضور نیل دراکمن (Neil Druckmann)، کارگردان، نویسنده و رئیس استودیوی ناتی داگ، در رویداد Summer Game Fest 2022 معرفی شد. او با به اشتراک گذاشتن تصویری مفهومی به بازی‌بازان وعده داد که اگرچه ناتی داگ در دو سالِ گذشته مشغول توسعه‌ی این بازی بوده اما در سال ۲۰۲۳ اطلاعات بیشتری درباره‌ی آن منتشر خواهد شد. دراکمن همچنین این عنوان را جاه‌طلبانه‌ترین بازی ناتی داگ توصیف کرد و توضیح داد که اگرچه این عنوان آنلاین خواهد بود اما شامل داستانی می‌شود که در قالب چندنفره روایت می‌شود.

از آن‌جایی که بازی مود بحث، در ابتدا قرار بود که بخش چندنفره‌ی The Last of Us Part II باشد، دیتاماینرها با نفوذ به داده‌های پارت دوم موفق شدند اطلاعات جالبی از آن به‌دست آورند که خبر از وجود حالتی مانند بتل رویال درون آن می‌داد. به‌هر حال اما مدت بسیار زیادی از انتشار قسمت دوم می‌گذرد و به همین‌خاطر، احتمالاً خیلی چیزها دستخوش تغییر شده‌اند و شاید ناتی داگ ایده‌های خود را به کلی عوض کرده باشد.

منبع: Insider-Gaming