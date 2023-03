چرا سری Uncharted باید توسط ناتی داگ پشت سر گذاشته شود؟

ناتی داگ (Naughty Dog) در حال تغییر است. این استودیو هم‌اکنون سری Uncharted را به گذشته سپرده و در صورت نداشتن یک داستان اساسی، برنامه‌ای برای توسعه‌ی یک The Last of Us دیگر ندارد. استودیویی که در طول ۱۵ سال گذشته تبدیل به یک پیشگام در بلاک‌باسترهای سینمایی با داستان‌گویی عمیق و احساسی شده و توانسته همه چیز در صنعت بازی‌های ویدیویی را تغییر دهد، حالا به غیر از پروژۀ چندنفره، نمی‌دانیم که چه آینده‌ای دارد.

پشت سر گذاشتن Uncharted و The Last of Us حرکت درستی است. ناتی داگ می‌توانست آن قدر شیر این دو فرنچایز را بدوشد تا دیگر چیزی از آن‌ها باقی نماند. این طور نیست که این فرنچایزها محبوبیت خود را از دست داده‌ باشند. پورت‌های جدید Uncharted فروش بسیار موفقی روی PS5 داشته‌اند و اقتباس تلویزیونی داستان Joel و Ellie به یک پدیده‌ی همه‌گیر و موفقیتی بزرگ برای HBO و سونی تبدیل شده است و ناتی داگ در اوج محبوبیت خود به سر می‌برد. جذابیت کارهای این استودیو دیگر تنها برای گیمرها نیست و حتی افرادی که اصلا علاقه‌ای به بازی‌های ویدیویی ندارند هم در مورد The Last of Us کنجکاو شده‌اند.

سری Uncharted احتمالا به شکلی دیگر زنده خواهد ماند. شاید یک استودیوی دیگر سکان این مجموعه را به دست بگیرد و شاید هم تام هالند (Tom Holland) برای دنباله‌ی فیلم موفق Uncharted بازگردد. این که ناتی داگ تقریبا پس از دو دهه با این سری خداحافظی می‌کند به نوعی تلخ و شیرین است. داستان Nathan Drake کمی برای سال ۲۰۲۳ قدیمی شده و راستش را بخواهید این شخصیت در سال ۲۰۰۷ هم با الهام زیاد از Indiana Jones و Tomb Raider ساخته شده بود. Drake’s Fortune در مورد کشتن دزدان دریایی، بالا رفتن از خرابه‌های باستانی و شکست دادن یک شرور با لهجه‌ی بریتانیایی است. در نهایت هم مشخص می‌شود که گنجینه‌ای که به دنبالش بودید نفرین شده و تمام دشمنان شما تبدیل به هیولا می‌شوند. یک ماجراجویی ساده و عالی؛ بیایید برای دنباله‌ی آن آماده شویم.

PlayStation 3 & old ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی ، پلی استیشن ، مقالات بازی

Naughty Dog, Sony, Uncharted

منبع متن: gamefa

سامانه ارسال پیامک متنی و پیام صوتی تبلیغاتی و انبوه پیام‌رسان:

برخی از امکانات سامانه اس ام اس پیام رسان:

- بدون هزينه اوليه؛ تنها هزينه پيامک ها را پرداخت می نمائيد!

- برگشت اعتبار پيامک های ارسال نشده

- اختصاص شماره رايگان جهت ارسال

- دريافت رايگان پيامک

- ارسال بر اساس پيش شماره تلفن همراه و کد پستی، سن و جنسيت، استان، شهر و منطقه و دکل مخابراتی و ...

- نظر سنجی پيامکی، مسابقات پيامکی، خدمات برنامه نويسان، ارسال دوره ايی و ده ها امکانات رايگان ديگر

- پشتیبانی 24 ساعته

به همراه امکان ويژه ارسال پيام صوتی به تمامی شماره های همراه و ثابت سراسر کشور