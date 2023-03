به تازگی تصویری از انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse منتشر شده که شهر مامبتن را نشان می‌دهد. بیننده‌ها مشتاقانه منتظر انیمیشن مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse) هستند و در همین راستا نیز چندین تصویر تازه در روزهای اخیر منتشر شده است. حالا مجله امپایر تصویری تازه از این انیمیشن مورد […]

تصویری از شهر مامبتن از انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse علی محمدپناه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۴