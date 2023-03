کمپانی دیزنی اولین تریلر رسمی و کامل فیلم The Little Mermaid را منتشر کرده که نیم نگاهی از درون این اثر لایو اکشن را نشان می‌دهد. فیلم پری دریایی کوچولو (The Little Mermaid) یکی دیگر از اقتباس‌های تازه کمپانی دیزنی بر اساس انیمیشن‌های کلاسیک خودش به شمار می‌رود که روز به روز هیجان برای این […]

اولین تریلر فیلم The Little Mermaid علی محمدپناه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۰

کمپانی دیزنی اولین تریلر رسمی و کامل فیلم The Little Mermaid را منتشر کرده که نیم نگاهی از درون این اثر لایو اکشن را نشان می‌دهد. فیلم پری دریایی کوچولو (The Little Mermaid) یکی دیگر از اقتباس‌های تازه کمپانی دیزنی بر اساس انیمیشن‌های کلاسیک خودش به شمار می‌رود که روز به روز هیجان برای این اثر در بین مخاطبان افزایش پیدا می‌کند. اولین نیم نگاه از فیلم لایو اکشن «پری دریایی کوچولو» در D23 منتشر شده و از آن زمان نیز چندین پوستر و تیزر مختصر عرضه شده بودند اما حالا دیزنی اولین تریلر رسمی و کامل را برای این اثر منتشر کرده است. دیزنی در حالی این تریلر را منتشر کرده که کلیپ قبلی منتشر شده برای فیلم «پری دریایی کوچولو» بیش از ۱۰۴ میلیون بازدید در سراسر جهان داشته است و همین نیز اشتیاق بیننده‌ها نسبت به این فیلم لایو اکشن تازه را نشان می‌دهد. این تریلر جدید فیلم «پری دریایی کوچولو» بر خلاف کلیپ‌های قبلی، بیشتر داستان و کاراکترهای مختلف این اثر را آشکار می‌کند و صحنه‌های مختلفی از فیلم را به تصویر می‌کشد که شامل نجات شاهزاده اریک توسط آریل و شکوفا شدن عشق میان آن‌ها، واکنش پدر آریل یعنی پادشاه تریتون نسبت به این موضوع و همچنین ملاقات آریل با ساحره دریایی اورسلا می‌شود. تماشای تریلر از جمله بازیگرانی که در فیلم «پری دریایی کوچولو» نقش‌آفرینی می‌کنند نیز شامل هلی بیلی در نقش آریل، جونا هائور کینگ در نقش شاهزاده اریک، خاویر باردم در نقش شاه تریتون و ملیسا مک‌کارتی در نقش اورسلا است. آکوافینا، دیوید دیگز و جیکوب ترمبلی نیز به ترتیب صداپیشگی شخصیت اسکاتل، سباستین خرچنگه و فلاندر را برعهده دارند. سکان کارگردانی فیلم «پری دریایی کوچولو» را راب مارشال برعهده دارد و دیوید مگی و جین گولدمن نیز فیلم‌نامه آن را قلم زده‌اند. این فیلم قرار است در تاریخ ۲۶ مه سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲) به روی پرده سینماها بیاید. منبع: کولایدر

