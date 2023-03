سرانجام دست‌پخت جدید سازندگان بازی محبوب The Forest که Sons of the Forest نام دارد، به صورت دسترسی زودهنگام (Early Access) منتشر شد. امروز قرار است نگاهی به این اثر بیندازیم. عنوان Forest از آن آثاری بود که حسابی میان کاربران استیم محبوب شد و گیمرهای بسیاری به تولید محتوا و تجربه‌ی این اثر به […]

نگاهی به نسخه‌ دسترسی زودهنگام بازی Sons of the Forest محمدرضا نوروزی ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۹

سرانجام دست‌پخت جدید سازندگان بازی محبوب The Forest که Sons of the Forest نام دارد، به صورت دسترسی زودهنگام (Early Access) منتشر شد. امروز قرار است نگاهی به این اثر بیندازیم. عنوان Forest از آن آثاری بود که حسابی میان کاربران استیم محبوب شد و گیمرهای بسیاری به تولید محتوا و تجربه‌ی این اثر به همراه دوستانشان پرداختند. حال سازندگان این اثر، یعنی استودیوی مستقل Endnight Games، نسخه‌ی جدید بازی را در قالب دسترسی زودهنگام منتشر کرده‌‌اند. مرز میان بقا و جنون بازی به مانند اکثر آثار سبک بقا، با یک حادثه شروع می‌شود و بازیکن در نقش ماموری قرار می‌گیرد که سوار بر هلیکوپتر برای یافتن افرادی مفقود شده، به جزیره‌‌ای مرموز آمده و از قضا در طول مسیر وسیله‌اش درون جزیره سقوط کرده است. در طول این حادثه، جز شما و یکی دیگر از اعضای گروه، باقی اعضا کشته‌شده‌اند و شما وظیفه‌ دارید تا علاوه بر حفظ جانتان و بقا در این شرایط بحرانی، رمز و راز‌های این جزیره‌ی مرموز که پر از موجودات ترسناک انسان‌نما است را کشف کنید. داستان، آنچنان نقش مهمی در طول بازی ایفا نمی‌کند و اگر بدون معطلی به سراغ کوئست‌ها و ماموریت‌های داستانی بروید، بازی را در کمتر از ۲ یا ۳ ساعت به پایان خواهید رساند؛ با این وجود، این نه داستان بلکه روند بازی و مکانیزم‌های بقا در است که می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه جهت تهیه‌ی اثر شود. منابع مختلف را جمع‌ آوری کنید، به کمپ‌های جا مانده از فعالیت دیگر مورخان و دانشمندانی که زمانی در جزیره بودند سفر کرده و ابزارهای به خصوص و غذا و دیگر ملزومات زندگی را جمع آوری کنید، پناه‌گاه بسازید و کشاورزی کنید و به شکار بروید و خلاصه هر کاری انجام دهید تا زنده بمانید. اکثر بخش‌های بازی به نسبت اثر قبلی پیشرفت کرده‌اند؛ برای مثال، اولین بخشی که حسابی شما را شیفته‌ی خود می‌کند، Inventory خلاقانه و در دسترس بازی است که به نسبت Forest پیشرفت بسیاری کرده و حال، آیتم‌ها و ابزار شما را به شکلی دقیق‌تر دسته‌بندی می‌کند. بازی تمام تلاش خود را می‌کند تا بتوانید یکی از نزدیک‌ترین تجربه‌های موجود برای بقا که در ذهن خود آرزویش را دارید به واقعیت نزدیک کند. به عنوان مثال، فرایند قطع کردن درختان بسیار واقع گرایانه و به طور کلی، سیستم تخریب‌پذیری از این رو به آن رو شده است. شما می‌توانید به راحتی تبر خود را برداشته و تنه‌ی درخت را به اندازه‌های دلخواه تکه تکه کنید و برش بزنید و با شکل دادن به آن، دیوارهای خانه‌ی خود را بالا برده و یا دور آن حصار بکشید. مکانیک‌های بقا در طول بازی به خوبی پیاده‌سازی شده و بازیکن‌ باید به صورت مداوم به میزان تشنگی، گشنگی و سرد یا گرم بودن کاراکتر خود دقت کند و همچنین به میزان مناسبی استراحت کرده و در طول شب بخوابد. سیستم کرفتینگ و ساخت و ساز بازی نیز بسیار کارآمد و کافی بوده و به بازیکن اجازه می‌دهد تا با استفاده از خلاقیت خود دست به ساخت سازه‌های مختلف و یا ابزارهای مورد نیاز خود بزند. با این وجود، یکی از اشکالاتی که در این بخش ذوق بازیکن را کور می‌کند، هوش مصنوعی بسیار عجیب همراهان و دشمنان است که گاهی منجر به بروز رفتارهای شدیدا احمقانه‌ای از سوی آن‌ها می‌شود؛ ممکن است به هنگام مبارزه با یکی از نیروهای دشمن، او عقل خود را از دست داده و مستقیم خود را به یک درخت بکوبد و یا همراه شما به شکل عجیب و غریبی وارد کلبه‌ی شما شده و در آن جا گرفتار شود و در ادامه با نابود کردن بخشی از خانه و دکوراسیونتان از آن جا خارج شود. یکی از راه‌هایی که می‌تواند این مشکل را تا حدودی رفع و از طرفی سطح کیفی بازی را تا فرسنگ‌ها جا به جا کند، دعوت دوستانتان به این بازی خواهد بود. طبیعتا، گشت و گذار و ساخت یک شهرک جنگلی کوچک به همراه دوستانتان و همکاری برای کشف این دنیای مرموز و خطرناک، حسابی سرگرم کننده خواهد بود و بازی این اجازه را به شما می‌دهد که در سرور‌هایی تا گنجایش حداکثر ۸ بازیکن، به تجربه‌ این اثر بپردازید. خوب است بدانید که Sons of the Forest یک اثر وحشت بقا بوده و از این رو، از اتمسفر عجیبی تشکیل شده است. موجودات انسان‌نمایی که در دنیای بازی می‌بینید و محیط‌های اطراف، شما را به حرکات جنون آمیزی در طول بازی تشویق می‌کنند. در ابتدای ورودتان به دنیای بازی، سعی خواهید کرد تا با استفاده از غذاهای بسته‌بندی شده و جامانده از سقوط هلیکوپتر خود را سیر کنید و کم‌کم به شکار حیوانات کوچک و در نهایات موجودات بزرگ‌تر روی می‌آورید. با این وجود، ممکن است که شرایط بازی روی شما تاثیر گذاشته و در صورت نیاز، به هیولاها حمله کرده و حتی از گوشت آن‌ها نیز تغذیه کنید و در انتها، از استخوان و جمجمه‌شان برای تزیین دکور خانه‌، تخت و صندلی خود استفاده کنید. بازی، حال و هوای متفاوتی نسبت به عناوین هم‌ژانر خود دارد و این حس و حال عجیب و قانون «بخور تا خورده نشی»، با ورود به غارهای تاریک و خوفناک جای خود را به یک حس ترس، ناشی از استرس محیطی می‌دهند و مدام فکر آن را می‌کنید که ممکن است همین لحظه کشته‌ شوم و دیگر راهی برای برگشت به خانه و زندگی‌ای که برای خود خلق کرده‌ام نباشد. اما کاش و ای کاش که سازندگان بازی کمی بیشتر وقت می‌گذاشتند و شاهد تنوع گیاهی و جانوری بهتری در بازی می‌بودیم، چرا که در حال حاضر، در جنگل نباید انتظار چیزی جز دشمنان اصلی بازی و تعدادی آهو و سنجاب و خرگوش را داشته باشید که کمی‌ ناامیدکننده است. طبیعت به همان میزان که خونین است، زیباست Sons of the Forest را می‌توان یکی از زیبا‌ترین تجربه‌های بقامحور چند سال اخیر دانست. جالب است بدانید که اثر مذکور با استفاده از موتور Unity ساخته شده و از همین رو می‌توان پی برد که این موتور توانایی ساخت آثاری با گرافیک امروزی را دارد. نور‌پردازی‌های فوق‌العاده، باران‌هایی واقع‌گرایانه و از طرفی سیستم بسیار جالب تخریب‌پذیری بازی از مواردی است که حسابی من را به هنگام تجربه‌ی آن شگفت‌زده کرد. Sons of the Forest جزئیات فوق‌‎العاده‌ای دارد؛ هنگامی که در محیط‌های برفی راه می‌روید، فیزیک تعریف شده برای برف به خوبی اعمال می‌شود و ردپای شما به شکلی طبیعی روی زمین نقش می‌بندد. انیمیشن‌های جذاب و جالبی برای تک‌تک کرفت‌ها و ساخت و سازهای بازی در نظر گرفته شده و انیمیشن‌های بازی با حفظ کیفیت، بسیار روان هستند و در زیبا به نظر می‌آیند. اما فیزیک بازی و بخش گرافیکی آن کاملا هم بی‌عیب نیست و یکی از اصلی‌ترین مشکلات بازی را می‌توان در رابط با فیزیک سطوح‌ شیب‌دار دانست. جالب است بدانید که کاراکتر شما هیچ‌ محدودیت حرکتی‌ای نداشته و می‌تواند دیوار صاف را بالا برود و در صورتی که به کوه‌هایی با شیب بسیار تند نزدیک شوید، بسیاری از راه را می‌توانید بدون مشکل خاصی در جهت عمودی طی کنید. با وجود این که این موضوع در بخش‌های مرتفع‌تر حل شده، اما حس غوطه‌وری بازیکن‌ را حسابی کور می‌کند. از حیث صوتی نیز، بازی هیچ گونه کم و کاستی ندارد و سازندگان توانسته‌اند تا به خوبی محیط را صداگذاری کنند و مشکلی از این بابت در طول بازی مشاهده نشد. حرف آخر در نهایت، باید به این نکته توجه کنید که بازی Sons of the Forest به طور کامل عرضه نشده است و مشکلات ریز و درشتی در بازی وجود دارد که با توجه به بازخورد کاربران، در طول زمان حل و مکانیزم‌های جدیدی نیز اضافه خواهند شد. ما هم در این مقاله سعی داشتیم تا تنها نگاهی به اثر فعلی داشته باشیم. پیشنهاد می‌کنم که از اگر از طرفداران سبک بقا هستید و به دنبال یک تجربه‌ی جذاب و مفرح می‌گردید که تا ساعت‌ها در آن به ماجراجویی بپردازید، این بازی را تجربه کنید.

