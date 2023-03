افشاگری که خبر ساخته شدن Ori 3 را پیش‌تر منتشر کرده بود، اکنون آن را نسخه‌ای پیشایند معرفی کرده است و احتمال عرضه در روز معرفی را بسیار بالا می‌داند.

نام کاربری این شخص در توییتر NWeedle است. او چندی پیش جزئیاتی از روند توسعه‌ی بازی Ori 3 منتشر کرده بود و اکنون از احتمال پیش درآمد بودن این نسخه از مجموعه سخن می‌گوید. یکی از دلایل این ادعا، عدم وجود عدد ۳ در عنوان بازی است. این افشاگر همچنین ادعا کرده است که احتمال دارد بازی در همان روز رونمایی‌اش عرضه شود.

به گفته‌ی او، احتمال آنکه موفقیت بازی Hi-Fi Rush باعث شده باشد شرکت ناشر بیش‌تر صبر کند تا همزمان با معرفی نسخه‌ی جدید Ori آن را منتشر کند، بسیار زیاد است. همچنین، رنگ غالب به کاررفته در طراحی بصری این بازی سبز است. پیش‌تر یک لوگو با طرح آتش نیز برای آن خلق شده بود، اما در نهایت کنار گذاشته شد.

او در گزارش پیشین خود اعلام کرده بود که گرچه چندین منبع داخلی در حال ساخت بودن Ori 3 را تأیید کرده بودند و اطلاعاتشان با یکدیگر جور درمی‌آمد، او نمی‌داند مسئولیت این پروژه بر عهده‌ی کدام استودیو است. درست است که استودیوی مون (Moon Studios) ساخت دو نسخه‌ی پیشین را بر عهده داشته است، اما عوض شدن گروه سازنده‌ی نسخه‌های آینده غیرممکن نیست.

همچنین، با توجه به موفقیت Ori and the Blind Forest و Ori and the Will of the Wisps، ساخت نسخه‌ی سوم آن به چیچ عنوان دور از ذهن نیست.