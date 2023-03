انتشار تصاویری از قسمت پایانی The Last of Us

در تصاویر منتشر شده از قسمت پایانی سریال The Last of Us شاهد حضور الی و جوئل در کنار یکدیگر هستیم.

در تصاویر منتشر شده از قسمت پایانی سریال The Last of Us شاهد حضور الی و جوئل در کنار یکدیگر هستیم. سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، امروز شاهد پخش آخرین قسمت از فصل پایانی سریال پسا-آخرالزمانی و درام The Last of Us (آخرین بازماند از ما) هستیم. جایی که ماجراجویی الی و جوئل به پایان راه خود رسیده و جوئل مجبور می‌شود تا سخت‌ترین تصمیم زندگی خود را بگیرد. تصمیمی که حتی می‌تواند سرنوشت بشریت را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. به مناسبت پخش قسمت پایانی این سریال جذاب، شبکه HBO تصاویر جدیدی را منتشر کرده که در ادامه می‌توانید به مشاهده آن‌ها بپردازید. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

HBO, The Last Of Us, تلویزیون, سریال

منبع متن: gamefa

