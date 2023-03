جاناتان کی کوان که در شب گذشته برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل شده بود، سخنانی تاثیرگذار و احساسی را به زبان آورده است.

در مراسم اسکار شب گذشته شاهد تاریخ‌سازی فیلم Everything Everywhere All At Once (همه‌چیز همه‌جا به یکباره) به کارگردانی دانیل کوان و دانیل شاینرت بودیم. اثری درام و کمدی که جوایز مهمی از این جشنواره سینمایی را از آن خود کرد. یکی از این جوایز، برنده شدن جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد توسط جاناتان کی کوان بوده است که حضور او بر روی سن منجر به صحبت‌هایی تاثیرگذار شده است.

او برای نخستین‌بار در سن کودکی به واسطه فیلم ایندیانا جونز در سال ۱۹۸۴ وارد حوزه سینما شد و ۴۰ سال زمان برد تا بتواند به جایگاهی ارزشمند در این عرصه دست پیدا کند. او درباره این موضوع می‌گوید:

سفر من در یک قایق شروع شد. به مدت یک سال در کمپ پناه‌جویان به زندگی مشغول بودم تا این که در نهایت فرصت پیدا کردم در چنین جایگاهی بایستم. آن‌ها می‌گویند که چنین داستان‌هایی تنها در فیلم‌ها به وقوع می‌پیوندد. نمی‌توانم باور کنم که برای من چنین اتفاقی رخ داده شد؛ این رویای آمریکایی است! رویاها چیزهایی هستند که شما باید با تمام وجود آن‌ها را باور داشته باشید و من تقریباً از رویای خودم دست کشیده بودم. به تمام افرادی که چنین شرایط سختی را می‌گذرانند، می‌گویم که از رویای خود دست نکشید. از شما بابت همه‌چیز ممنون هستم.

جاناتان کی کوان در حالی که این صحبت‌ها را با اشک بر زبان می‌آورد، رو به مادرش در خانه اعلام کرد که:

مادر، من جایزه اسکار بردم!

این بازیگر ۵۱ ساله ویتنامی، راهی سخت و طاقت‌فرسا را برای رسیدن به چنین جایگاهی طی کرده که برنده شدن یکی از جوایز مهم جشنواره اسکار را برای وی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار کرده است. داستان زندگی او و مسیر غیرقابل تصوری که طی کرده است، می‌تواند الهام‌بخش انسان‌های بسیاری در سراسر جهان باشد که هر روزه با مشکلات بسیاری در حال دست و پنجه نرم کردن هستند.

شهرتی که فیلم Everything Everywhere All At Once برای جاناتان کی کوان در پی داشته سبب شده تا شاهد حضور او در فصل دوم سریال Loki (لوکی) باشیم.

