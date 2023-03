کونامی از اشتیاق زیاد طرفداران Castlevania آگاه است

شایعات اخیر ادعا کرده‌اند که کونامی (Konami) یک بازی جدید از سری Castlevania را در E3 امسال معرفی خواهد کرد.

از زمانی که کونامی نسخه‌ای از سری Castlevania را منتشر کرد، زمان زیادی می‌گذرد. این فرنچایز یکی از چندین آی‌پی معروف این ناشر ژاپنی است که سال‌ها در سکوت خبری قرار داشته است. با این حال، سری مذکور کاملا خاموش نبود. مجموعه انیمیشن Castlevania از نتفلیکس با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد، در حالی که کونامی تعدادی از بازی‌های قدیمی‌تر این سری را با مجموعه‌های Castlevania Anniversary و Castlevania Advance Collection مجددا منتشر کرد. اخیرا این شرکت با استودیو موشن تویین (Motion Twin) همکاری کرد تا بسته الحاقی Return to Castlevania را برای Dead Cells منتشر کند. همه این‌ها نشان می‌دهد که استودیو از اشتیاق طرفداران آگاه است.

سوتومو تانیگوچی (Tsutomu Taniguchi) از کونامی در صحبت با IGN گفت که این شرکت از هیجان و اشتیاق طرفداران آگاه است. این موضوع برای آن‌ها [Konami] انگیزه‌بخش است و اذعان داشت که طرفداران چیزهای بیشتری می‌خواهند. او گفت:

ما سعی کردیم بازی‌هایی که مردم دوست داشتند را با مجموعه‌های Castlevania Anniversary و Castlevania Advance Collection بازگردانیم، همچنین Rondo of Blood و Symphony of the Night را برای طرفداران پلی‌ استیشن و کاربران موبایل منتشر کردیم. ما می‌دانیم که طرفداران همیشه چیزهای بیشتری می‌خواهند و ما این نیاز را برطرف خواهیم کرد.