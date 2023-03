فصل دوم The Last of Us تمامی وقایع بازی را پوشش نخواهد داد

به نظر می‌رسد که در فصل دوم سریال The Last of Us شاهد تفاوت‌هایی در روایت داستان خواهیم بود.

امروز شاهد اتمام پخش فصل نخست سریال جذاب و تحسین شده The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) بودیم که توسط نیل دراکمن و کریگ مازن با همکاری شبکه HBO خلق شده است. فصلی که در نهایت پایانی را بر ماجراجویی‌های جوئل و الی با هنرنمایی تماشایی پدرو پاسکال و بلا رمزی رقم زده است.

با توجه به این که فصل دوم این سریال، وقایع دومین بازی از این فرنچایز را پوشش خواهد داد، طرفداران نسبت به مسیری که نیل دراکمن و کریگ مازن برای این مجموعه در نظر گرفته‌اند، کنجکاو هستند. حال این دو در جریان مصاحبه جدید خود اطلاعات جالبی را از آینده این مجموعه تلویزیونی فاش نموده‌اند.

آن‌ها در ابتدا اعلام کرده‌اند که به سبب گستردگی داستان دومین بازی از این فرنچایز، نیازمند ساخته شدن بیش از یک فصل خواهند بود. بدین ترتیب که فرضیه ۳ فصلی بودن سریال The Last of Us تا به الان تایید شده است. با این حال کریگ مازن اعلام کرده که به مانند روایتی که برای فصل نخست در نظر گرفته بودند، در فصل دوم نیز شاهد تغییرات ریز و درشت مختلفی خواهیم بود.

برخی از المان‌ها به فصل دوم اضافه خواهند شد در حالی که برخی از ویژگی‌ها و وقایع ممکن است تا در محصول نهایی وجود نداشته باشند. تغییراتی که البته در نهایت باعث خشنودی طرفداران این مجموعه خواهد شد.

نیل دراکمن نیز اعلام کرده که روند تولید فصل دوم بسیار آسان‌تر از گذشته خواهد بود. زیرا در عین بازگشت تیم بازیگری فصل نخست، آن‌ها اعتماد بیشتری به یکدیگر داشته و در نتیجه شاهد روند تولید به مراتب سریع‌تر و آسان‌تری نسبت به گذشته خواهیم بود.

طبق گفته‌های کریگ مازن و نیل دراکمن، داستان و شخصیت‌پردازی فصل دوم سریال The Last of Us چندین پله از فصل نخست بهتر خواهد بود که سبب شگفت‌زدگی طرفداران این مجموعه می‌شود. با این حال هنوز هیچ تاریخ پخشی برای فصل دوم سریال آخرین بازمانده از ما اعلام نشده و احتمالاً شاهد وقفه‌ای ۱ الی ۲ ساله خواهیم بود.

منبع: videogameschronicle