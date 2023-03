تخفیفات بهاری Steam به زودی آغاز خواهد شد

یکی از تخفیفات سالانه فروشگاه Steam در اواخر این هفته آغاز می‌شود و هزاران برچسب تخفیف را روی انواع و اقسام بازی‌ها می‌گذارد.

فروش Steam Spring این هفته بازمی‌گردد و هزاران تخفیف برای بازی‌های بزرگ و کوچک در رایانه شخصی به ارمغان می‌آورد. Valve تأیید کرده است که فروش از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ (۱۶ مارس ۲۰۲۳) آغاز می‌شود و در تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۲ (۲۳ مارس ۲۰۲۳) به پایان خواهد رسید. همچنین یک تریلر کوچک منتشر شد که برخی از بازی‌های تخفیف خورده را به نمایش می‌گذاشت.

با توجه به تریلر پخش شده، عناوین Kena: Bridge of Spirits، Dying Light 2 Stay Human، No Man’s Sky، Mount and Blade 2: Bannerlord با تخفیفات بیشتری ارائه می‌شوند. با این حال، می‌توانید منتظر تخفیف خوردن بازی‌هایی چون Against the Storm، Deep Rock Galactic، Vampire Survivors، Rain World، Overcooked و موارد دیگر باشید.

فروش بهاری Steam یکی از تخفیفات سالانه این پلتفرم است که توسط ولو کنترل می‌شود. بعد از فروش بهاری، به ترتیب در فصل‌های تابستان، پاییز و زمستان نیز تخفیفات مشابه‌ای را خواهیم داشت. منتظر جزئیات بیشتری از این تخفیف‌ها در روزهای آینده باشید.