داگ باوزر (Doug Bowser)، رئیس بخش آمریکای نینتندو می‌گوید این شرکت انتظار دارد که بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom قیمت ۷۰ دلاری خود را توجیه کند. چندی پیش شرکت نینتندو اعلام کرد که بازی مورد انتظار The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom با قیمت ۷۰ دلار به فروش می‌رود […]

نینتندو: بازی Zelda Tears of the Kingdom قیمت ۷۰ دلاری خود را توجیه خواهد کرد محسن رضوی فر ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۵

داگ باوزر (Doug Bowser)، رئیس بخش آمریکای نینتندو می‌گوید این شرکت انتظار دارد که بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom قیمت ۷۰ دلاری خود را توجیه کند. چندی پیش شرکت نینتندو اعلام کرد که بازی مورد انتظار The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom با قیمت ۷۰ دلار به فروش می‌رود و این اولین باری است که نسخه‌ی استاندارد یک بازی کنسول نینتندو سوییچ بیش از ۶۰ دلار قیمت‌گذاری شده است. در طی یک مصاحبه‌ی جدید، از رئیس نینتندوی آمریکا پرسیده شد که چگونه این شرکت تصمیم گرفت تا قیمت ۷۰ دلار را برای بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom تعیین کند. داگ باوزر در مصاحبه با خبرگزاری Associated Press اظهار داشت: ما به آنچه که این بازی ارائه می‌دهد، نگاه می‌کنیم. من فکر می‌کنم طرفداران متوجه خواهند شد که این یک تجربه‌ی فوق العاده کامل و عمیق است. برچسب قیمت آن نشان‌دهنده نوع تجربه‌ای است که طرفداران می‌توانند در هنگام انجام این بازی خاص انتظار داشته باشند. پس از اعلام قیمت بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، یکی از نمایندگان نینتندو اعلام کرد که قیمت ۷۰ دلاری لزوماً استاندارد جدید بازی‌های فرست پارتی کنسول نینتندو سوییچ نخواهد بود و همچنین اظهار داشت که این شرکت قیمت خرده فروشی پیشنهادی محصولات خود را «به صورت موردی» تعیین می‌کند. رئیس نینتندوی آمریکا در خصوص این موضوع گفت: ما لزوماً قیمت ۷۰ دلاری را برای همه عناوین خود تعیین نکرده‌ایم. این امر در واقع یک مدل قیمت گذاری نسبتاً متداول در آمریکا یا در اروپا یا سایر نقاط جهان است، جایی که قیمت احتمال دارد بسته به خود بازی متفاوت باشد. شرکت سونی زمانی که در سال ۲۰۲۰ کنسول پلی استیشن ۵ را عرضه کرد، قیمت ۷۰ دلاری را برای عناوین فرست پارتی خود تعیین نمود. همچنین مایکروسافت نیز از سال جاری میلادی، بازی‌های فرست پارتی خود را با قیمت ۷۰ دلار عرضه می‌کند. بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در تاریخ ۱۲ می ۲۰۲۳ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) برای نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

Nintendo Switch ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

منبع متن: gamefa