ویدیوی مقایسه قسمت ۹ سریال The Last of Us با بازی‌ها علی محمدپناه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۲

قسمت ۹ فصل اول سریال The Last of Us که آخرین قسمت از این فصل محسوب می‌شود، داستان را به یک نقطه پایان رساند. سرانجام شبکه اچ‌بی‌او قسمت ۹ فصل اول سریال آخرین بازمانده از ما (The Last of Us) را پخش کرد و بیننده‌ها شاهد پایان این ماجراجویی مهیج و جذاب الی و جوئل در دنیایی آخرالزمانی و مهیج بودند، البته فعلا. هشدار اسپویل! حالا در ویدیوی تازه منتشر شده از سوی IGN مقایسه‌ای بین رویدادهای قسمت نهم فصل اول سریال «لست آو آس» با رویدادهای مشابه آن در بازی‌ها صورت گرفته و بررسی می‌شود این اثر تا چه اندازه به بازی‌ها وفادار بوده است. در ادامه می‌توانید این ویدیو را مشاهده کنید. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ قسمت پایانی فصل اول سریال «آخرین بازمانده از ما» محصول شبکه اچ‌بی‌او اقتباسی وفادار و هیجان‌انگیز از بازی‌ها به شمار می‌رود و یکی از بهترین پایان‌ها در اقتباس‌ها از بازی‌های ویدیویی را رقم می‌زند، حتی اگر آن تأثیرگذاری بازی اصلی را نداشته باشد. پدرو پاسکال در لحظات تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز جوئل نقش‌آفرینی بسیار خوبی را داشته و به طور همزمان لطافت و خشونت در راستای حفاظت از الی را به نمایش گذاشته است. فیلمبرداری این قسمت به زیبایی انجام شده و موسیقی آن نیز عالی است. همه این موارد در کنار یکدیگر نیز پایانی را برای فصل اول سریال «آخرین بازمانده از ما» رقم می‌زنند که می‌تواند در ذهن کسانی ماندگار شود که برای اولین بار این داستان را شاهد هستند. نظر شما درباره پایان فصل اول این سریال شبکه اچ‌بی‌او چیست؟ منبع: ign

The Last Of Us, اچ بی او, سریال آخرین بازمانده از ما

منبع متن: gamefa