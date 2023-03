نیل دراکمن، رئیس استودیوی ناتی داگ و کارگردان بازی The Last of Us، در مصاحبه‌ای جدید، پیرامون پروسۀ انتخاب پروژه رونمایی نشده بعدی ناتی داگ صحبت می‌کند.

در گفت‌وگویی با پادکست Kinda Funny، این سوال از دراکمن پرسیده شد که آیا برای خلق یک آی‌پی بزرگ و محبوب دیگر مانند Uncharted و The Last of Us که بتواند در مدیوم‌های دیگر برای سالیان طولانی زنده بماند تحت فشار قرار دارد یا خیر. دراکمن در پاسخ گفت که موفقیت استودیوی ناتی داگ، این قابلیت ویژه و منحصر به فرد را به آن‌ها داده است تا بتوانند پروژه بعدی را خودشان انتخاب کنند و تحت تاثیر افراد بالادستی قرار نگیرند. وی در این باره گفت:

من خیلی خوش شانس هستم که مجبور نیستم به شیوه‌ای دیگر فکر کنم. من به استودیویی ملحق شدم که از قبل موفق بود و می‌توانست هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد. من می‌دانم که در این صنعت، هر سازنده‌ای چنین برتری‌ای را ندارد و من قدر آن را می‌دانم. بنابراین، بعد از پایان هر پروژه، ما به صورت هدفمند چندین پروژۀ جدید را مورد بررسی و اکتشاف قرار می‌دهیم. برخی از آن‌ها می‌توانند «ادامه» فرنچایزهای ما باشند و بعضی هم ایده‌های جدید. پس از مطرح کردن تمامی این موارد، به این موضوع فکر می‌کنیم که نسبت به کدام ایدۀ مطرح شده علاقه و ذوق بیشتری داریم، چرا که برای چندین سال باید روی آن کار کنیم و این موضوع نیاز به ذوق، علاقه و آتش درونی دارد. اگر پروژۀ اشتباهی را انتخاب کنید و در اواسط پروسۀ ساخت ایده‌هایتان به پایان برسد، وارد دردسر بزرگی شده‌اید. به نظرم این اتفاق باعث می‌شود بازی‌های متوسط خلق شوند؛ زمانی که هیجان خود نسبت به پروژه را از دست بدهید.

در ادامه، دراکمن حول پروژه رونمایی نشدۀ بعدی ناتی داگ و The Last of Us Part 3 صحبت کرد:

من می‌دانم طرفداران واقعاً خواهان The Last of Us Part 3 هستند. با این وجود، هم‌اکنون ما پروژۀ جدید را آغاز کرده‌ایم، بنابراین تصمیمی که می‌بایست را گرفتیم. نمی‌توانم بگویم که روی چه اثری کار می‌کنیم، اما انتخاب نهایی ما چیز دیگری بود. موارد بسیار زیادی را بررسی و تحلیل کردیم و در نهایت، پروژه‌ای را انتخاب کردیم که بیشترین هیجان را نسبت به آن داشتیم.

طبق اعلام رسمی، فرنچایز محبوب The Last of Us بیش از ۳۷ میلیون نسخه فروش داشته است و روزانه همچنان توسط گیمرهای جدیدی تجربه می‌شود.