طبق اطلاعات جدید فاش شده، استودیوی ناتی داگ در یک مقطع زمانی قصد داشت به استودیو دیگری اجازه دهد تا پیش درآمدی را برای نسخه اول بازی The Last of Us بسازد.

نیل دراکمن (Neil Druckmann)، رئیس استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog)، اخیراً با کانال یوتیوب Kinda Funny spoilercast به مصاحبه پرداخته و ادعا کرد که استودیو دیگری قرار بود عنصری از داستان The Last of Us را در قالب یک پیش‌درآمد بسازد که بعداً از آن برای ساخت سریال تلویزیونی استفاده شد.

هشدار: بخش‌هایی از این مطلب شامل اسپویل قسمت نهم سریال The Last of Us است.

المانی که دراکمن به آن اشاره می‌کند و در سریال The Last of Us وجود دارد، قرار دادن یک داستان واقعی برای مادر الی بود که نقش آن را در سریال اشلی جانسون، بازیگر اصلی صدا و موشن کپچر الی در سری بازی‌های The Last of Us برعهده دشت.

شخصیتی که در بازی به طور مختصر به آن اشاره شده است، نقش بسیار مهم‌تری را در سریال ایفا می‌کند و پیش‌زمینه‌ای که از او در سریال نشان داده شده است، هرگز در سری بازی‌های The Last of Us ظاهر نمی‌شود. این داستانی محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد دراکمن ادعا می‌کند که توسط استودیو دیگری اقتباس شده است.

نیل دراکمن در مصاحبه با Kinda Funny اظهار داشت:

«نسخه کامل تری از این داستان وجود داشت که بیشتر به گذشته برمی‌گشت و قرار بود به یک بازی ویدیویی تبدیل شود. این بازی نه توسط Naughty Dog، بلکه توسط یک استودیوی بازی سازی دیگر ساخته شود. گرگ میلر من را به آن استودیو معرفی کرد و ما مدت زیادی با آن‌ها صحبت کرده بودیم تا این کار را انجام دهیم. اما در نهایت ساخت آن لغو شد.

استودیوهای دیگری نیز در گذشته بر روی فرنچایزهای استودیوی ناتی داگ کار کرده‌اند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به اسپین آف Uncharted: Golden Abyss اشاره کرد توسط استودیوی بند (Bend Studio)، سازنده‌ی عنوان Days Gone، توسعه یافت.

ناتی داگ در حال حاضر روی یک بازی معرفی نشده کار می‌کند و نیل دراکمن نیز در طول مصاحبه‌ی اخیر خود درباره آن صحبت کرد. وی در این باره گفت:

می‌دانم طرفداران معرفی The Last of Us 3 را می‌خواهند. من همیشه در مورد این موضوع چیزهایی را می‌شونم و تنها چیزی که می توانم بگویم این است که ما در حال حاضر روی پروژه بعدی خود کار می‌کنیم و این تصمیم از قبل گرفته شده است. در حال حاضر نمی‌توانم در خصوص این پروژه اطلاعاتی را ارائه دهم، اما این روندی است که ما طی کرده‌ایم، اینکه چیزهای مختلف زیادی مورد توجه قرار گرفت و ما چیزی را که بیشتر برای آن هیجان‌زده بودیم، انتخاب کردیم.

از سال ۲۰۱۳ تا کنون در مجموع بیش از ۳۷ میلیون نسخه از سری بازی‌های The Last of Us به فروش رفته که به لطف موفقیت سریال تلویزیونی در حال حاضر در کانون توجه قرار گرفته است. طبق گزارش HBO، آخرین قسمت فصل اول این سریال که یکشنبه پخش شد، آمار بیش از ۸.۲ میلیون بیننده را به خود اختصاص داد.