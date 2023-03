The Last of Us Part 1 به خاطر پیوستگی بصری با Part 2 ساخته شد

ناتی داگ (Naughty Dog) قصد داشته با ساخت The Last of Us Part 1 به همجواری بصری با Part 2 برسد تا بازیکنان حس نکنند که از یک بازی پلی استیشن ۳ به یک بازی پلی استیشن ۵ می‌روند.

علی رغم دریافت نقدهای در مجموع مثبت، بسیاری از منتقدان The Last of Us Part 1 بر این باور بودند که وجود این بازی ضروری نیست و در شدیدترین موارد هم آن را یک کلاه‌برداری از سوی سونی و ناتی داگ خواندند. با این حال توسعه‌دهنده‌ی این ریمیک گفته که ساخت آن به خاطر خلق پیوستگی بصری بین بازی اول و دوم ضروری بود.

در مستندی جدید، کارگردان خلاق The Last of Us Part 1 و کارگردان بازی به صورت عمیق در مورد ساختن این بازی صحبت کرده‌اند. در مقطعی از این مستند آن‌ها در مورد علت ساخته شدن The Last of Us Part 1 صحبت می‌کنند. این طور که به نظر می‌رسند آن‌ها قصد داشتند تا یک تجربه‌ی فنی پیوسته را برای بازیکنانی که بازی اول و دوم را پشت هم تجربه می‌کنند فراهم کنند:

به یاد دارم که در استودیو در مورد بازی کردن The Last of Us اول و دوم پشت سر هم صحبت می‌کردیم. بسیاری می‌خواهند تا داستان الی و جول را به صورت یکپارچه تجربه کنند، اما از نظر کیفی یک فاصله‌ی ۱۰ ساله بین این دو بازی وجود دارد. بازی اول تقریبا ۱۰ سال پیش ساخته شده است. پس ما در مورد چیزهایی که در مورد Part 2 دوست داریم و می‌توانیم به بازی اول اضافه کنیم صحبت کردیم.

در واقع The Last of Us اول در سال ۲۰۱۳ برای پلی استیشن ۳ و The Last of Us Part 2 در سال ۲۰۲۰ و تنها چند ماه قبل از عرضه‌ی پلی استیشن ۵ برای پلی استیشن ۴ منتشر شد. با این حال The Last of Us اول برای پلی استیشن ۴ ریمستر شد، پس هر دوی این بازی‌ها برای پلی استیشن ۴ در دسترس هستند.

نقطه‌ی شروع ما سکانس‌های گذشته‌ در The Last of Us Part 2 بود. ما پیش خود فکر کردیم چه می‌شد اگر کل The Last of Us اول مثل این سکانس‌ها بود؟ در مجموع این ایده برای ما بسیار جذاب بود. پس اگر می‌خواستید The Last of Us را برای بار اول بازی کنید دیگر از یک بازی پلی استیشن ۳ به یک بازی پلی استیشن ۵ نمی‌روید.

به علاوه ناتی داگ می‌خواست از برخی جوانب هم The Last of Us را مدرن‌سازی کند تا این تجربه به بازی‌های جدیدتر این استودیو نزدیک‌تر باشد. این موارد شامل بهبودهای رابط کاربری، گزینه‌های Accessibility و تغییرات کوچک در گیم‌پلی برای تعادل بهتر می‌شوند.