هنرنمایی فلورنس پیو و اندرو گارفیلد در فیلم عاشقانه We Live in Time

فلورنس پیو و اندرو گارفیلد در فیلم عاشقانه We Live in Time به کارگردانی جان کرولی حضور پیدا خواهند کرد.

طبق گزارش جدید خبرگزاری ددلاین، فلورنس پیو و اندرو گارفیلد، ۲ بازیگر مطرح و دوست‌داشتنی هالیوود در حال رایزنی برای حضور در فیلم We Live in Time (در زمان زندگی می‌کنیم) به عنوان نقش‌های اصلی هستند. اثری که “روایتی مفرح و عمیقاً عاشقانه” توصیف شده است.

جان کرولی که در گذشته کارگردانی آثاری همچون Closed Circuit (مدار بسته) و Brooklyn (بروکلین) را بر عهده داشته و یک‌بار موفق به دریافت جایزه بفتا شده است نیز سکان هدایت این پروژه سینمایی را بر عهده گرفته است. اثری که با توجه به کارگردان و تیم بازیگری آن، می‌تواند به یکی از فیلم‌های مورد انتظار سینما در سال پیش رو تبدیل بشود.

فلورنس پیو امسال فیلم بیوگرافی و جذاب Oppenheimer (اوپنهامیر) به کارگردانی کریستوفر نولان را برای اکران در سینما خواهد داشت که حول محور خالق بمب اتم جریان دارد. اندرو گارفلید نیز در سال گذشته با فیلم Spider-Man: No Way Home (مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست) بازگشتی شکوه‌مندانه را در قامت پیتر پارکر رقم زد که با توجه به میزان استقبال شگفت‌انگیز مخاطبین از وی، این احتمال وجود دارد که او به مرد عنکبوتی دنیای سینمایی سونی تبدیل شده و در نهایت نیز شاهد ساخته شدن فیلم The Amazing Spider-Man 3 (مرد عنبکوتی شگفت‌انگیز ۳) باشیم.

مراحل فیلم‌برداری پروژه We Live in Time در زمان نامعلومی از سال ۲۰۲۳ آغاز خواهد شد. فیلمی که هیچ اطلاعاتی از داستان و زمان اکران آن مشخص نشده است.

منبع: کولایدر