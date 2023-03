نیل دراکمن (Neil Druckmann)، خالق سری The Last of Us، به‌قدری نسبت به بازی چندنفره‌ی جدید این مجموعه هیجان‌زده است که نمی‌تواند برای رونمایی از آن صبر کند.

سال گذشته و طی مراسم Summer Game Fest 2022 بود که نیل دراکمن به همراه بازیگران اصلی مجموعه‌ی The Last of Us روی صحنه رفت و با انتشار تصاویری مفهمومی از در دست ساخت بودنِ بازی چندنفره‌ی داستان محوری از این سری خبر داد. کمی بعد، دراکمن اعلام کرد که این «جاه‌طلبانه‌ترین بازی ناتی داگ» است و حال که نزدیک به یک سال از این صحبت‌ها گذشته، دوباره اخبار این عنوان، نقل محافل دنیای بازی‌های ویدیویی شده است.

به‌تازگی نیز نیل دراکمن طی گفتگویی در Kinda Funny Games Spoilercast، ضمن تائید این موضوع که عنوان چندنفره‌ی The Last of Us «بازی بزرگ بعدی» ناتی داگ خواهد بود، از احساسات خود نسبت به رونمایی از این پروژه صحبت‌هایی به میان آورده و اعلام کرده است که برای نشان دادن بازی، هیجان زیادی دارد:

چیزی که تیم ما ساخته و پرداخته‌اند واقعاً جالب است. این [بازی] با کارهایی که تاکنون کرده‌ام فرق می‌کند چون توسط افراد متفاوتی ساخته شده است اما با این حال، برای من بسیار هیجان‌انگیز است. نمی‌توانم برای نشان دادن این بازی صبر کنم. نیل دراکمن

لازم به‌ذکر است که دراکمن در عنوان چندنفره‌ی The Last of Us، صندلی کارگردانی را کنار گذاشته و هدایت این پروژه را چند تن از افراد کهنه‌کار این استودیو یعنی آنتونی نیومن (Anthony Newman)، جوزف پتیناتی (Joseph Pettinati) و وینیت آگاروال (Vinit Agarwal) برعهده دارند. دراکمن که طبق شایعه‌ها گفته می‌شود مشغول کارگردانی قسمت سوم The Last of Us است، در این بازی نقش تهیه‌کننده را ایفا می‌کند.

و درنهایت، اگرچه تاریخ دقیقی از انتشار این بازی در دسترس نیست اما طبق آگهی شغلی جدید استودیوی ناتی داگ، احتمالاً کاربران پلی استیشن ۴ نیز در کنار دارندگان پلی استیشن ۵، امکان تجربه‌ی آن را داشته باشند.

