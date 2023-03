انتشار نخستین تصویر از فیلم Ministry of Ungentlemanly Warfare با هنرنمایی هنری کویل

در فیلم Ministry of Ungentlemanly Warfare شاهد همکاری دوباره هنری کویل و گای ریچی خواهیم بود.

پس از آن که همکاری هنری کویل و گای ریچی در سال ۲۰۱۵ منجر به ساخته شدن فیلمی به نام The Man from U.N.C.L.E. (مردی از یو.ان.سی.ال.ای.) شد که تا حدودی در جلب نظر مثبت مردم و منتقدین موفق عمل کرد، حال پس از گذشت بیش از ۷ سال شاهد همکاری دوباره این ۲ هنرمند محبوب سینمای هالیوود در پروژه‌ای جدید تحت عنوان Ministry of Ungentlemanly Warfare (وزارت جنگ غیرقانونی) هستیم.

داستان این فیلم که برگرفته از وقایعی حقیقی می‌باشد، در دوران جنگ جهانی دوم جریان داشته و حول محور یک سازمان دولتی مخفی می‌باشد که وظیفه دارد تا به شکلی غیرمنتظره به نبرد بر علیه نیروهای نازی پرداخته و نتیجه جنگ را دستخوش تغییر نماید. این سازمان مخفی طبق برخی از گمانه‌زنی‌ها توسط وینستون چرچیل ایجاد شده بود؛ کسی که در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان نخست‌وزیر کشور بریتانیا، وظیفه رهبری و حمایت بخش اعظمی از نیروهای متفقین را بر عهده داشت.

در حالی که پروسه تولید فیلم Ministry of Ungentlemanly Warfare همچنان جریان دارد اما امروز هنری کویل نخستین تصویر از آن را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده که در ادامه می‌توانید مشاهده نمایید.

در کنار هنری کویل، شاهد حضور بازیگران دیگری همچون ایزا گونزالس، هنری گلدینگ، آلن ریچسون و الکس پتیفر خواهیم بود. اثری که جنبه متفاوت و دیده نشده‌ای از جنگ جهانی دوم را به تصویر می‌کشد.

با توجه به این که همچنان مراحل تولید فیلم Ministry of Ungentlemanly Warfare جریان دارد، احتمال می‌رود که شاهد اکران این فیلم در سال ۲۰۲۴ باشیم.

منبع: کولایدر