این هفته قرار است به معرفی فیلم پرفروش The Da Vinci Code، یک فیلم جدید، یک انیمه کلاسیک و همچنین سریال The O.C بپردازیم. دنیای سینما پر از آثار جنجال‌برانگیزی است که با پرداختن به برخی از مسائل باعث ایجاد هجمه‌هایی نسبت به خودشان شدند. یکی از همین آثار نیز فیلم رمز داوینچی (The Da […]

آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Da Vinci Code تا The O.C علی محمدپناه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۰