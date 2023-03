نقدها و نمرات فیلم Shazam! Fury of the Gods

نقدهای منتشر شده برای فیلم Shazam! Fury of the Gods آن را اثری سرگرم‌کننده خطاب کرده‌اند. فیلم شزم! خشم خدایان (Shazam! Fury of the Gods) جدیدترین اثر از دنیای سینمایی دی‌سی به شمار می‌رود که دنباله‌ای برای اثر اصلی محسوب می‌شود و نمرات متوسطی را از منتقدان بدست آورده است. منتقدان بر این باور هستند […]

نقدهای منتشر شده برای فیلم Shazam! Fury of the Gods آن را اثری سرگرم‌کننده خطاب کرده‌اند. فیلم شزم! خشم خدایان (Shazam! Fury of the Gods) جدیدترین اثر از دنیای سینمایی دی‌سی به شمار می‌رود که دنباله‌ای برای اثر اصلی محسوب می‌شود و نمرات متوسطی را از منتقدان بدست آورده است. منتقدان بر این باور هستند که فیلم «شزم! خشم خدایان» نسبت به نسخه قبلی آن، کمتر متمرکز و رضایت‌بخش است اما همچنان توانسته جذابیت‌های جالب و شوخی را در خودش حفظ کند که به اثری جالب‌توجه و سرگرم‌کننده تبدیل شود. در وب سایت راتن تومیتوز ۶۰ نقد برای فیلم «شزم! خشم خدایان» منتشر شده که امتیاز ۶۵ درصد را برای آن به همراه داشته است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۵۱ از صد دیده می‌شود که بر اساس ۲۳ نقد منتشر شده برای آن است. در ادامه می‌توانید نظر برخی از منتقدان برتر جهانی درباره این اثر را مشاهده کنید. نظر منتقدان درباره فیلم Shazam! Fury of the Gods راتن تومیتوز |‌ ۶۰ نقد – امتیاز ۶۵ درصد

|‌ ۶۰ نقد – امتیاز ۶۵ درصد متاکریتیک | ۲۳ نقد – امتیاز ۵۱ از صد فیلم فیلم Shazam Fury of the Gods «۷۰/۱۰۰ IGN | منتقد: تام یورگنسن» فیلم «شزم! خشم خدایان» شاید همانند فیلم قبلی چندان احساسی و عاطفی نباشد اما هیچ کمبودی در طنز آشفته خوب و نقش‌آفرینی‌های پر از انرژی ندارد که سبب شدند تا شخصیت‌های این اثر جالب‌توجه و برجسته باشند. «۶۷/۱۰۰ Collider | منتقد: راس بونیم» پتانسیل‌های بسیار زیادی در فیلم‌های شزم وجود دارند که هیچ‌گاه از آن‌ها استفاده نمی‎‌شود، به خصوص در این فیلم جدید که اغلب احساس می‌شود در آن دی‌سی تلاش دارد تا شزم را به کاراکتری شبیه به مرد عنکبوتی تبدیل کند. «۶۷/۱۰۰ IndieWire | منتقد: کیت اربلند» فیلم «شزم! خشم خدایان» اثری جذاب و کارآمد به شمار می‌رود که ارزش دیدن را دارد. «۶۳/۱۰۰ TheWrap | منتقد: ویلیام بیبیانی» وقتی فیلم «شزم! خشم خدایان» سعی می‌کند تا خودش را شبیه به یک اثر بلاک‌باستری بسیار بزرگ و اکشن نشان دهد،‌ بی‌احساس و بی‌روح به نظر می‌رسد. «۶۰/۱۰۰ Variety | منتقد: اوون گیلبرمن» داستان اصلی شزم جذاب و جالب بود اما این دنباله یک قهرمان کمتر جالب و شخصیت‎‌های شرور ملایم دارد. «۶۰/۱۰۰ The Hollywood Reporter | منتقد: فرانک شک» همانند برخی کودکان که پس از اندکی بزرگ شدن چندان بامزه نیستند، این دنباله نیز فاقد آن جذابیت اثر قبلی است. با اینکه فیلم اکشن‎‌های خوب، شخصیت‌های شرور متنوع و داستان آشنای نجات جهان کمیک بوکی را ارائه می‌کند اما آن جادو و جذبه فیلم اصلی در آن کمتر به چشم می‌خورد. «۶۰/۱۰۰ The Guardian | منتقد: پیتر بردشاو» فیلم جدید «شزم» خونگرم و صمیمی احساس می‌شود و ماهیت خوبی دارد و از احمقانه بودن خودش نیز آگاه است. «۶۰/۱۰۰ Empire | منتقد: سوفی بوچر» فیلم «شزم! خشم خدایان» نسبت به اثر قبلی بزرگتر، عجیب‌تر و تقریبا خنده‌دارتر از نسخه اصلی است و با وجود اینکه برخی از بخش‌های داستانی آن خسته‌کننده هستند، همچنان اثری سرگرم‌کننده محسوب می‌شود. «۶۰/۱۰۰ Screen Rant | منتقد: ریچل لابونت» فیلم «شزم! خشم خدایان» گاهی اوقات سرگرم‌کننده است و گاهی اوقات نه و کسانی که مایل هستند تا با این سفر بیلی بتسون همراه شوند، مطمئنا از تماشای این دنباله جدید دنیای سینمایی دی‌سی سرگرم خواهند شد. «۵۰/۱۰۰ Screen Daily | منتقد: تیم گریرسون» طرفداران آثار کمیک بوکی ممکن است از تماشای فیلم «شزم! ۲» حس آشنایی داشته باشند و همانند آن را قبلا زیاد دیده باشند اما با این وجود، زکری لی‌وای تلاش کرده تا این اثر را به سطح بالاتری ارتقاء بدهد.

